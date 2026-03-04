El presupuesto de Cultura alcanza el 1,7% del total de la cuentas de la Generalitat para 2026

Fue en enero de 2020, dos meses antes de que el Gobierno decretara el estado de alarma por el covid, no se podía saber que iba a ser tan mal momento para reclamaciones, cuando los sectores culturales catalanes estallaron a través de la plataforma Actua Cultura contra el "indecente", dijo la entidad, 0,6% que las cuentas de la Generalitat destinaban al departamento del ramo. Actua Cultura exigió que llegara al 2% en un plazo de dos o tres años. Todo el mundo dijo que era razonable y que manos a la obra. La 'consellera' de Cultura, Sònia Hernández, presentó este miércoles su propuesta de presupuestos para 2026, en la que el dinero para el departamento que dirige asciende a 524 millones de euros, el 1,7% del total y el 29% más que en 2023, último curso con presupuestos aprobados por el Parlament. El porcentaje para Cultura en 2023 fue el 1,5%. Hernández garantizó ante la Comissió de Cultura que el 2% se alcanzará antes de que termine la legislatura.

Políticas decididas y robustas

La 'consellera' subrayó que se trata de unos presupuestos récord, tanto en números absolutos como porcentualmente, y que el crecimiento de Cultura está por encima de la media del conjunto de departamentos. "Son unos recursos que nos permitirán desplegar políticas culturales decididas y robustas", indicó, enfocadas a que la cultura llegue "a todo el mundo y a todo el territorio".

"Son los presupuestos de los derechos culturales", prosiguió Hernández, en referencia a la ley de derechos culturales que se encuentra en tramitación en el Parlament y que tiene como objetivo principal "borrar las desigualdades" en el acceso y la participación en la cultura. La ley de derechos culturales prevé que, una vez aprobada, el presupuesto destinado a Cultura nunca pueda ser inferior al 2%.

Lejos de la media europea

Con las cuentas propuestas por Hernández, el gasto de la Generalitat en cultura se situará en 70,65 euros por habitante, el 27,3% más que en 2023. Y el total de la inversión de las administraciones públicas se situará en 200,4 euros. Lejos, admitió la 'consellera', de los 241 euros de media europea.

La titular de Cultura enfatizó la "apuesta por los equipamientos y las subvenciones" que significan los presupuestos presentados. Están previstos 91 millones de euros para los equipamientos públicos propios y participados, así como 226,3 millones para ayudas y subvenciones.

Equipamientos nacionales

Con la vista puesta en consolidar un sistema cultural de referencia bien vertebrado, Cultura contempla destinar 184,8 millones hasta 2029 a inversiones en equipamientos nacionales. Por ejemplo, 56,2 para el 'hub' audiovisual Catalunya Media City de Sant Adrià de Besòs, 10,4 para el centro de arte y cultura digital en la Foneria de la Rambla, o 16,5 para la ampliación del Arxiu Nacional de Catalunya.

Considerado un ámbito estratégico por el Govern, el audiovisual se beneficiará de un plan para el desarrollo de píublicos en catalán con una inversión de 5,2 millones en 2026.