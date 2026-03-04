La Plataforma d'Arts Visuals pide repetir el concurso para dirigir el Museu del Disseny de Barcelona

La Plataforma d'Arts Visuals, que agrupa a 6 entidades profesionales vinculadas al sector de las artes visuales de Catalunya, ha pedido que se repita el concurso para la dirección del Museu del Disseny de Barcelona "cumpliendo el código de buenas prácticas en sus artículos más elementales", informa este miércoles en un comunicado.

La plataforma ya planteó en diciembre reformular el concurso, a lo que el Institut de Cultura de Barcelona (Icub) respondió que están alineados con el Código de Buenas Prácticas de los críticos de arte y museólogos catalanes y todos los que realiza el Ayuntamiento y el Icub responden al régimen de contratación de la propia administración y están enmarcados dentro de este, y por el que se nombró la semana pasada a Lluís Nacenta como nuevo director.

La Plataforma d'Arts Visuals ha asegurado que es "inaceptable y totalmente frustrante que el Icub asegure que están alineados con el Código de Buenas Prácticas del sector y hagan exactamente lo contrario" o que el comité de valoración esté formado por 3 técnicas del ayuntamiento de recursos humanos o que el asesor lo formen 3 personas sin conocimientos ni experiencia en dirección de museos.

Una cuestión de "justicia y respeto"

Ha considerado inaceptable que no se haya comunicado públicamente si a los finalistas se les exigió un proyecto o que como requisito se pidiese "únicamente estudios de grado superior y una experiencia mínima de 3 años en puestos de dirección o mando en organizaciones públicas".

Por ello, ha reclamado la repetición del concurso: "Es una cuestión de justicia y respeto hacia las personas que se han presentado, las que no lo han hecho y las que lo quieran hacer en un futuro, además de un paso obligado para reafirmar el futuro y buen gobierno de una institución cultural tan importante para el país".

La plataforma ha dicho que tras el nombramiento de la dirección del Museu del Disseny, el Icub ha ofrecido una mesa técnica para la mejora de las convocatorias de dirección, una invitación que la asociación ha aceptado y de la que esperan "sacar importantes frutos".