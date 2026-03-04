El Macba busca nuevo director: el museo convoca el concurso para cubrir la plaza de Elvira Dyangani Ose

El Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba) ha abierto el concurso público para la selección de la nueva dirección, según ha informado este miércoles la institución. La convocatoria viene a cubrir la salida anticipada y algo accidentada de la actual directora, Elvira Dyangani Ose, quien cesará de sus funciones en abril al entender los órganos de gobierno del museo la dirección del Macba no es compatible con la Bienal de Arte Público de Abu Dabi, fichaje que ell misma anunció en sus redes sociales hace unas semanas. La despedida de Dyangani Ose coincidirá con la clausura de la exposición y de las actividades de 'Proyectar un planeta negro. El arte y la cultura de Panáfrica'.

Según ha informado el museo, el plazo de presentación de solicitudes es de 32 días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en la web del Macba, aunque por el momento se pueden visitar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB). Tal y como ha recordado la institución , la dirección del Macba comporta "la dirección artística, patrimonial y estratégica del museo, así como su representación institucional". El director también se debe encargar de la elaboración del programa artístico y de contenidos o la propuesta de adquisiciones de obras de arte que formarán parte de la colección permanente.

Para esta convocatoria, los candidatos deberán acreditar trayectoria o experiencia en la dirección o en posiciones de relevancia en museos y/o centros de arte contemporáneo, como mínimo durante tres años. Además, en la primera fase de selección, los candidatos ya deberán presentar su proyecto de dirección para la institución. El contrato de alta dirección tiene una vigencia de cinco años con la posibilidad de renovación para un periodo máximo de tres años. Según se detalla en las bases, la retribución anual bruta será de 115.000 euros y se incrementará anualmente con los porcentajes y cuantías que apruebe el Ayuntamiento de Barcelona para su personal directivo.

Desde su creación, años antes de abrir puertas, hasta la actualidad, el Macba ha sido dirigido por Daniel Giralt-Miracle (1988-1994), Miquel Molins (1995-1998), Manuel Borja-Villel (1998-2007), Bartomeu Marí (2008-2015), Ferran Barenblit (2015-2021) y Elvira Dyangani Ose.