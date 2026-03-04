Lecciones magistrales en 'El Hormiguero'

Al margen de quienes van a divertirse cada semana a 'El Hormiguero', ha aparecido una propuesta, convertida en sección, para guardar y recordar.

Hace dos años (sí, dos años) que el guionista Jordi Moltó propuso la idea a la parte más alta de la pirámide hormiguera, Pablo Motos y Jorge Salvador, y se la aprobaron. Y consiste en lo siguiente: reunir a personas jóvenes que reciben y conversan con profesionales consolidados, o bien que están cerca de la jubilación, con el objetivo de escuchar y aprender mutuamente. ¿Parece fácil, no?

Se trata de resolver con excelencia una idea supuestamente tan sencilla plasmada en una escaleta, pero a la vez tan compleja para enseñarla y que el contenido sonoro esté por encima de la imagen. ¡Ohhh! ¡Bravo! Déjenme que aplauda esta propuesta en la que en la televisión no mandan ni el ruido, ni la ovación, ni el gesto.

Bueno, pues todo se inicia en un decorado con un fondo oscuro y suelo grisáceo; dos butacas rojas, a las que apuntan dos focos y que esperan a sendos protagonistas. El primer capítulo lo protagonizó hace dos semanas Pedro Cavadas, una persona calificada como excelencia en cirugía reconstructiva, con más de 30.000 intervenciones quirúrgicas que avalan su trayectoria. Resultó muy saludable su diálogo con dos jóvenes.

Este martes vimos la segunda entrega, donde una joven estudiante de periodismo, Marta, charlaba con Iñaki Gabilondo, sesenta años mayor que ella. Y ella arrancó el diálogo: "Siempre he tenido claro que quería ser periodista y dar voz a historias, pero me preocupa porque creo que es una profesión en la que cuesta mucho hacerse un hueco". Bueno, lo que serían los conocidos egos y los famosos codos. La respuesta de Iñaki fue rápida y para reflexionar: "¿Tú crees que existe una profesión en la que no cueste mucho hacerse un hueco?".

Las respuestas del comunicador vasco eran, una tras otra, una batería de titulares: "El mundo de las ‘fake news’ en el que vivimos ahora ha venido para quedarse y bajo ellas debemos crear nuestro universo de solvencia".

Cerró Iñaki con una sentencia contundente: "Marta, no permitas que nadie te diga que no tienes futuro. Quien no lo tiene soy yo". Seguramente será por mi admiración a Gabilondo, pero la sección se me hizo corta. Me levanté del sofá. Y aplaudí. Televisión. Gracias, hormigas.