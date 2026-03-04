El concurso de piano Maria Canals estrena nueva directora arística, la japonesa Yukiko Akagi

Un total de 60 pianistas, seleccionados entre 240 aspirantes, procedentes de 29 países, participarán en la 71.ª edición del concurso internacional Maria Canals de piano, que este año cuenta con una nueva dirección artística de la mano de la artista japonesa Yukiko Akagi.

El concurso, que repartirá más de 80.000 euros en premios, tendrá lugar entre el 15 y el 26 de marzo en el Palau de la Música y, según ha explicado su director, Jordi Vivancos, este miércoles en la presentación, el impulso y la renovación son las dos características que definen a la edición de este año.

Por un lado, Vivancos ha subrayado la relevancia que tiene el Maria Canals para los jóvenes pianistas, destacando que esta edición ha batido el récord de aspirantes con los 240 que se presentaron, doblando el número del año pasado.

"Pasada la celebración de los 70 años, el concurso está más vivo que nunca, sin dejar de ser exigente. Les pedimos más de dos horas de repertorio, pero sigue siendo una cita de referencia para los pianistas. Saben que pueden presentarse", ha dicho.

Sobre el aspecto de la renovación, aunque Vivancos ha afirmado que el modelo del concurso sigue "vigente" y tampoco apuestan por "grandes cambios", aunque ha explicado que también deben adaptarse a los nuevos tiempos y "plantear nuevos retos".

En esta línea, la renovación es visible con la elección de Akagi como directora artística, una pianista que, por un lado, tiene una destacada trayectoria internacional, y, por otro, conoce de primera mano el concurso, dado que ha sido miembro del jurado y consiguió el segundo premio del Maria Canals hace 21 años.

Akagi, que ha explicado que siente un "gran honor" por ocupar el cargo, ha dicho que su primer objetivo es "preservar la rigurosidad" del concurso: "La intención es mantener viva la tradición de todos los años pero adaptándolo al mundo actual".

Por otro lado, la pianista también ha destacado que el siguiente reto será proponer una nueva propuesta. "La propuesta del concurso -ha explicado- deberá respetar algunos criterios y la presencia de varias escuelas y tradiciones pianísticas de todo el mundo, con un jurado equilibrado y coherente".

Cuatro rondas para los pianistas

Los 60 artistas seleccionados para competir en el concurso se enfrentarán a dos rondas eliminatorias, una semifinal, que será el 22 de marzo en el Petit Palau, y una gran final en la sala de conciertos del Gran Palau de la Música, que tendrá lugar el 25 de marzo.

De los tres finalistas saldrán el ganador del premio Fundació Occident, dotado de 25.000 euros y cuatro conciertos dentro de las temporadas estables de diferentes orquestas sinfónicas españolas; un segundo premio Maria Font de Carulla, concedido por la Fundació Carulla, dotado de 10.000 euros; y un tercero, otorgado por la Fundació Vila Casas, de 6.000 euros.

El concurso concede asimismo otras recompensas a los finalistas y semifinalistas, tanto en metálico como en recitales.

Sobre los concursantes, Vivancos ha explicado que este año el país con mayor representación es China, con once concursantes; seguido de Corea del Sur, que tiene nueve participantes; y con España y Japón como los países que cierran el top, con cinco cada uno.

Creación contemporánea

Siguiendo una tradición iniciada en 2019, el concurso ha vuelto a encargar una obra de nueva creación a un compositor, en esta ocasión a Anna Bofill, para ponerla a disposición de los concursantes.

Anna Bofill ha explicado que la obra, 'Corpi Liberi', una partitura de seis minutos, ofrece una amplia libertad de interpretación a los pianistas: "Parte de la idea de la libertad entendida como propuesta, no como algo dramático. Quien interprete el texto musical espero que lo haga con un espíritu positivo, con frescura y un aire nuevo".

Finalmente, el concurso Maria Canals propone otro año el OFF Concurso, donde figuran actividades como el tradicional Maratón Musical de la plaza Reial (13 de marzo) o el despliegue de pianos en diferentes espacios públicos de la ciudad, como el Gran Teatre del Liceu, el Palau Robert o el metro de Diagonal.