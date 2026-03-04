Conciertos de Rosalía 2026 en Barcelona: fechas de la gira ‘Lux’, horarios, entradas y ‘setlist’ en el Palau Sant Jordi

La gira de Rosalía está a punto de empezar. La artista iniciará sus conciertos el día 16 de marzo en Lyon y en menos de un mes estará pisando los escenarios de Madrid y Barcelona. La cantante catalana llegará al Palau Sant Jordi con cuatro conciertos los días 13, 15, 17 y 18 de abril.

Las entradas se pusieron a la venta el día 11 de diciembre y, tal como salieron, se agotaron en cuestión de minutos. Los precios de los tickets iban desde los 45 euros hasta los casi 500 en los packs VIP. De esta manera, ya no se pueden comprar entradas a través de las plataformas, sin embargo, Ticketmaster ofrece el servicio ‘fan to fan’ que permite comprar billetes de otros seguidores que no puedan asistir de forma segura. Además, la artista abrió en sus redes un sorteo para ganar dos accesos a la gira, por lo que aún hay una última oportunidad antes del inicio de los conciertos.

Sara Fernández

En cuanto a los horarios, de momento, lo único que se sabe es que el inicio está programado a las 20:30 h todos los días. Normalmente, la apertura de puertas se realiza unas dos horas antes del concierto.

‘Setlist’ sin definir

Aunque todavía no se ha desvelado cuáles serán las canciones que interpretará Rosalía, entre los fans ya van saliendo algunas ideas de los temas imprescindibles. Sin duda, la catalana cantará los nuevos temas de ‘Lux’, con los imprescindibles de esta etapa, como ‘Berghain’, ‘La Perla’ y ‘Sauvignon Blanc’; pero muy probablemente la cantante deberá incluir los sencillos y las pistas más sonadas o importantes de sus anteriores álbumes. Es muy probable, por lo tanto, que no falten ‘Despechá’, ‘Motomami’ o ‘Malamente’.

Además, en sus conciertos en Catalunya, seguramente la artista decida no prescindir de sus temas en catalán. Es decir, en el escenario barcelonés no podrá faltar ‘Milionària’ y ‘Divinize’, con una letra en catalán e inglés.