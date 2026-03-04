Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Exposición

Cayetana de Alba, en más de 200 obras de arte: "Todos los momentos de su vida pasaron en el Palacio de Dueñas"

La Fundación Casa de Alba conmemora el centenario del nacimiento de Cayetana de Alba con la exposición 'Cayetana. Grande de España', que repasa su vida y su adaptación a las modas y la historia.

Vídeo | Exposición por el centenario de Cayetana de Alba en el Palacio de Las Dueñas

Vídeo | Exposición por el centenario de Cayetana de Alba en el Palacio de Las Dueñas / Marina Casanova

Patricia Godino

Patricia Godino

Sevilla
Un recorrido por la historia del Ducado de Alba, de la vida de Cayetana y de su capacidad de adaptarse a las modas y a la propia historia de España. Con las más de 200 piezas que componen la exposición Cayetana. Grande de España, que se inaugura este miércoles con la presencia del rey Felipe, la Fundación Casa de Alba celebra el centenario del nacimiento de la aristócrata que, según su hija y comisaria de la muestra, Eugenia Martínez de Irujo, "vivió todos los momentos importantes de su vida en el Palacio de Dueñas", desde su puesta de largo, su primera boda, con Luis Martínez de Irujo o la última con Alfonso Díez.

Más de tres años de trabajo de documentación, buceo a través del archivo familiar y orden del material por parte de las comisarias, Eugenia Martínez de Irujo y Cristina Carrillo de Albornoz han dado como fruto un recorrido por cuadros de Zuloaga, José de Rivera o José Esquivel que se entrelazan a lo largo de la muestra con fotografías, algunas de ellas captadas por el maestro Richard Avedon, en las que Cayetana es la anfitriona de las personalidades de la época, como Jackie Keneddy, para la Feria de Abril de 1966.

