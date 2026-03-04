Cap Butaca Buida acompañará su tercera edición con el pan del teatro

Joan Pera, Lloll Bertran, Betsy Túrnez y Santi Millán han cambiado las tablas al obrador del Turris de la calle Roselló para presentar este miércoles el pan del teatro, una nueva iniciativa destinada a potenciar Cap Butaca Buida. "El teatro atraviesa un momento muy bueno, la gente tiene ganas de ir y de emocionarse. Esperemos que también de comer su pan. El teatro es vida, como el pan", destaca Pera. "Todo lo que sirva para potenciar el teatro bien está", añade la Lloll.

El pan del teatro -se venderá el día 21 pero también el 20- tiene forma de T y es fácil de convertir en dos barritas para bocadillo. Su elaboración sigue una receta de Albert Iglesias a base de masa madre, cebolla, pipas de calabaza y aceite. "Tiene ingredientes muy mediterráneos y te la puedes comer como un 'snack', solo con una cervecita o copa de vino. Ideal para cuando sales del teatro", comenta Iglesias. Sus locales como El Nostre Pa o Cal Tiana, y también los de la cadena Turris, de Xavi Barriga, venderán el pa del teatre que también tendrá versión sin gluten.

Pan y cultura

"Que los actores vivimos de los aplausos es un mito. Nos dan la vida pero no de comer. Y yo, como soy muy 'panarra' estoy encantado con este pan del teatro que recuerda a la gente que hay que llenar las butacas de las salas. Este pan es otra manera de promover la cultura", ha señalado Millán antes de poner sus manos en la masa para dar forma unos ejemplares antes de meterlos en el horno. A Túrnez, que había hecho mucho pan en casa se la vio muy a gusto trabajando con la masa que habían preparado los profesionales Iglesias y Barriga. "La masa hay que tratarla con mucho cariño", les recomendaron.

El veterano productor Toni Albaladejo, vicepresidente de Adetca, sugirió la idea de lanzar un pan para conmemorar la 'Diada del teatro'. "Buscábamos un pan con una forma fácil de hacer que se pudiera replicar", explican Iglesias y Barriga. Les gustaría que el producto se convirtiera en tradición y que se sumen más tiendas a esta iniciativa, como ocurrió con el pa de Sant Jordi. "Cuantas más panaderías se apunten, mejor".

Más teatros que nunca

Si la iniciativa tiene tanto éxito como el Cap Butaca Buida lo tienen bien. "Este año ya contamos con 236 teatros", anuncia Albaladejo. "Empezamos con 145, pasamos a 214 el año pasado y ahora seguimos creciendo. No queremos correr pero sí que la gente se ilusione y quiera participar. La 'Diada del teatro' se está consolidando porque la gente la ha hecho suya", recuerda. Cap Butaca Buida espera volver a llenar salas el próximo 21 de marzo: la iniciativa alcanza en su tercera edición llegando a más salas que nunca en el País Valencià, Mallorca, Andorra, L'Alguer y Buenos Aires.