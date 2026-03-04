Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cultura japonesa

Una brasileña y tres españoles entre los galardonados en los premios Manga Awards de Japón

Dos de los diez Premios de Bronce han ido a artistas españoles

Los galardones se darán este miércoles su gala anual de entrega de premios en Tokio

Los galardones se darán este miércoles su gala anual de entrega de premios en Tokio / FRANCK ROBICHON / EFE

EFE

EFE

Tokio
La brasileña Laica Chrose será galardonada con el broche de oro y tres españoles se llevarán el bronce en la decimonovena edición de los Manga Awards de Japón, que celebrarán este miércoles su gala anual de entrega de premios en Tokio.

La obra de 'Winged', escrita por la autora brasileña, ha sido reconocida con el Premio de Oro en una edición que ha contado con un número récord de 738 candidaturas procedentes de 110 países y regiones, y con la participación pionera de otros seis territorios, según informó el Ministerio de Exteriores japonés en un comunicado.

En el tomo, Chrose describe la vida de una paloma, que vive protegida y atrapada en una jaula dorada, hasta que conoce a un cuervo salvaje y rebelde, que decide liberarla y mostrarle el mundo exterior.

Los galardones españoles

Además, dos de los diez Premios de Bronce de los galardones fueron a parar a España, con la obra 'Anzuelo' de la autora Emma Ríos, y 'Perfeddion' de los españoles Dani Bermúdez y Fidel De Tovar, entre las reconocidas.

'Anzuelo', de la dibujante y guionista gallega Emma Ríos, narra la historia de Nubero, Lucio e Izma, tres niños que intentan sobrevivir en un mundo transformado tras un gran tsunami, donde han surgido seres gigantescos y desconocidos de las profundidades.

Por su parte, los barcelonenses Dani Bermúdez y Fidel De Tovar narran lo ocurrido en una misteriosa reunión familiar en la enigmática casa de Perfeddion, situada a las afueras de la ciudad.

Los cuatro artistas han sido invitados este miércoles para asistir en Tokio a la ceremonia de entrega de premios, que se celebrará a partir de las 18.30 hora local (09.30 GMT) en el Ministerio de Exteriores nipón y que contará con la presencia del canciller, Toshimitsu Motegi.

Los tres trabajos se encuentran entre los 15 premiados en la decimonovena edición de este galardón, promovido para reconocer la labor de autores extranjeros en la difusión de la cultura japonesa y los intercambios culturales a través del manga.

Entre los españoles que han figurado entre los galardonados con este premio en años anteriores se encuentran Ana Oncina, Jordi Lafebre, Oriol Hernández, Jimi Macías, Josep Busquet o Jonatan Cantero, entre otros.

