El Book Music Festival se consolida y tendrá una edición gerundense

Un año después de su estreno, el Book Music Festival confirma su apuesta y consolida su formato repitiendo las cifras de su debut en una segunda edición por la que han desfilado unos 3.000 asistentes, según han explicado los organizadores de la primera feria de España dedicada al libro musical. La muestra, que estrenó su amplia programación el pasado 25 de febrero (y cerrará el 16 de marzo con la clausura de la exposición fotográfica de Mario Olmos en VisualKorner), vivió este fin de semana su parte central con el Casinet d'Hostafrancs como sede. Una feria con 25 expositores y más de 5.000 libros, además de la oferta de conciertos, charlas y presentaciones.

El Book Music Festival, cita dirigida por Jaume Massaguer y Cristina de Fortuny, ha incorporado este año a su programación espacios en Barcelona como la Antiga Fàbrica Estrella Damm o la Biblioteca Vapor Vell, novedades que desde la organización valoran muy satisfactoriamente. Además de confirmar la tercera edición en la capital catalana, el Book Music Festival amplía miradas y tendrá una edición de pequeño formato, muy centrada en el sector editorial, en la provincia de Girona, en una ciudad que se anunciará próximamente. Esta nueva feria se celebrará entre septiembre y octubre de este mismo año.