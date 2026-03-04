El antes y después de Harry Styles tras la muerte de Liam Payne

Hace apenas un par de años, los sueños de todos los que querían que volviera la exitosa banda británica One Direction (que se separó en 2016) se rompieron cuando en octubre de 2024 se paralizó todo el mundo. Ese día, Liam Payne, uno de los integrantes, murió a los 31 años tras caer del balcón de un tercer piso de un hotel en Buenos Aires (Argentina) bajo los efectos de las drogas y el alcohol.

La dura noticia, que sigue sacudiendo a los demás miembros del grupo, sigue siendo algo que concretamente Harry Styles no supera. "Es difícil perder a un amigo. Es difícil perder a cualquier amigo, pero aún más perder a uno que es tan como tú en muchos aspectos", explicaba el cantante en una entrevista con el DJ neozelandés Zane Lowe publicada este miércoles. En la conversación con el también director creativo de Apple Music, reconocía además tener problemas aún para hablar de él, a quien ha definido como una persona "con el corazón bondadoso que solo quería ser grande".

Funeral Liam Payne / .

Pocas veces se le verá al cantante británico hablando holgadamente sobre el fallecimiento de Payne, pero lo que sí que ha revelado es que esa situación fue como un antes y un después en su manera de ver la vida. Según explicó, fue todo un punto de inflexión para pararse a reflexionar y preguntarse a sí mismo qué quería hacer con su vida y cómo vivirla. A lo que se respondió con un "la mejor manera en la que puedes homenajear a los amigos que mueren es viviendo tu vida al máximo", comentaba.

Desde que la banda One Direction anunció su pausa indefinida en 2016, todos sus integrantes tomaron caminos en solitario y no volvieron a reunirse. Su primera aparición en conjunto fue en el funeral privado de Payne en noviembre de 2024.

One Direction en la presentación de su documental. De izquierda a derecha, Liam Payne, Zayn Malik, Harry Styles, Niall Horan y Louis Tomlinson / CEDIDA

En concreto la trayectoria de Styles fue de las más exitosas de las del grupo. Con su debut en solitario en 2017 se colocó en el número uno de las listas de éxitos en Reino Unido y seguió ascendiendo al éxito con 'Fine Line' en 2019 y 'Harry's House' en 2022. Con este último ganó el premio Grammy y el BRIT al Álbum del Año.

Y ahora, después de casi tres años, sacará este viernes 6 de marzo su cuarto álbum de estudio 'Kiss All The Time. Disco, Occasionally', que será presentado a lo grande en un concierto exclusivo en Manchester que se emitirá en Netflix el próximo domingo.

Styles también se embarcará este año en su gira mundial 'Together, Together', que iniciará en mayo en Ámsterdam (Países Bajos) e incluirá doce fechas en el estadio londinense de Wembley, treinta en el Madison Square Garden de Nueva York (EEUU), además de paradas en Ciudad de México o Sao Paulo (Brasil).