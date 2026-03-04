10 espectáculos para flipar con Dansa Metropolitana en Terrassa, Badalona, L'Hospitalet, Sant Cugat y Barcelona

1-'Elles'. De Hansel Cereza y Barbarana Pons.

Este proyecto comunitario creado con mujeres de l'Hospitalet es un grito contra la invisibilidad de las mujeres mayores. Una mirada que conecta pasado y presente desde el movimiento, dejando que los cuerpos fluyan libremente al compás de las conciencias desafiando los estereotipos asociados a la vejez. La Farga. L'Hospitalet. Viernes 6 de marzo. 20 horas.

'Ellas'. / Dansa Metropolitana

2- 'Inestable'. Lali Ayguadé.

Lali Ayguadé estrena una obra en la que no baila donde se adentra con su siete intérpretes de diferentes generaciones en el terreno la imperfección y la belleza, un mundo real, sin filtros donde pone de relieve la magia de la sencillez, de aceptarnos como somos. Sala Tallers. Barcelona. Del 6 al 15 de marzo.

Un ensayo de 'Inestable'. / Lorenzo Scutt

3- 'The common ground'. Poliana Lima.

La coreógrafa brasileña identifica aquello que nos identifica más allá de nuestra procedencia, cultura y género. Todos los seres humanos nos movemos por los mismos impulsos y necesidades aunque en apariencia somos distintos, el sexteto protagonista destaca todo aquello que tenemos en común. Mercat de les Flors. Barcelona. 7 y 8 de marzo.

Un momento de 'The common ground', de Poliana Lima. / Luis Domingo

Se trata de a segunda parte de una trilogía sobre la identidad que empezó con 'Oro negro', que se verá el 4 de marzo en el Mercat donde también ofrecerá 'A place to dance' con Yinka Esi Graves, los días 13 y 14.

4-Ballet Junior de Genève. Triple Bill.

La joven compañía suiza despliega sus habilidades y calidad con tres obras muy diferentes: 'Touch base' / 'Zak' / 'Grand finale'. La primera, de Marne van Opstal se inspira en música de Bach; la segunda, de Fattoumi y Lamoureux, se basa en un juego rítmico con Boomwhackers. Y la última, de Hofesh Shechter, es muy física e intensa. La FACT. Terrassa. Sábado 7 de marzo. 20 h

Un momento de 'Zak'. / Michel Petit

5-'Le sacre du printemps'. Dewey Dell.

Danza contemporánea, escenografía y vestuario se funden por momentos en esta impresionante y premiada obra con música de Stravinski que en esta versión refleja la metamorfosis en un mundo de insectos. Una maravilla protagonizada Agata Castellucci, Teodora Castellucci, Alberto “Mix” Galluzzi, NastyDen y Francesca Siracusa. Teatre Sagarra. Badalona. Viernes 13 de marzo, 19 h

'Le sacre du printemps'. / Triennale Milano / Lorenza Daverio

6-'La cordero i el seu exèrcit'. Sol Picó.

Apocalipsis grotesco donde la creadora y bailarina, tras más de 30 años de carrera, se empodera de nuevo a partir de la vulnerabilidad ante un tiempo que no perdona y que pasa factura. Cuatro jóvenes bailarinas la acompañan en este viaje lleno de luchas, algunas con escudos y espadas, demolición y reconstrucción. TNC. Sala Gran. Del 13 al 15 de marzo.

'La cordero y el seu ejèrcit'. / TNC

7-'Birdy'. Hung Dance.

La compañía del coreógrafo Lai Hung-chung parte de la ópera china, el taichí y la mitología para crear espectáculos de gran belleza y emoción. Debuta en Catalunya con este aclamado espectáculo, ganador de premios en Suiza, Nueva York y Japón, sobre la libertad individual y la identidad. Sant Cugat. Teatre-Auditori Emma Vilarasau. Domingo 15 de marzo. 19 h

'Birdy'. / 劉人豪LIU,Ren haur

8-'Un poyo rojo'. Poyo Rojo.

Humor, acrobacia y comicidad se mezclan en esta refrescante propuesta del dúo argentino. Dos hombres en el vestuario de un gimnasio y una radio es la base de este espectáculo que mezcla deporte, danza y sexualidad para provocar una mirada divertida sobre el ser humano. La Villarroel. 16 y 17 de marzo, 20 h, y 21 y 22 de marzo, 12.30 h

'Un poco rojo'. / Magui Pichinini

9-'Calentamiento'. Rocío Molina.

Nueva creación de la inclasificable bailaora centrada en la idea del calentamiento, todo lo que hace una artista antes de salir a escena o ensayar para estar lista. En esta ocasión cuenta con la colaboración de Pablo Messiez en la dirección y creación y con Niño de Elche como director musical. Teatre Lliure Montjuïc. Barcelona. Del 19 al 22 de marzo, 19 h, y domingo, 18 h

'Calentamiento'. / Simone Fratini

10-'Lake Machine'. Mari Paula.

Ofrece una nueva visión de Odette, Odile y Ofelia, tres figuras icónicas del ballet y el teatro liberándolas de los roles de víctimas, locas o mártires impuestos por los autores masculinos. La personal obra de Mari Paula reescribe su destino con sensibilidad y lo conecta con la dura experiencia de la directora brasileña y sus tres hijas nacidas sin vida. Teatre Principal. Terrassa. Domingo 22 de marzo, 18 h