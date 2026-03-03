La escritora Victoria Combalía publica 'Las Extravagantes. Mujeres fuera de la norma': "Eres mucho más feliz si alguna vez rompes las normas"

Victoria Combalía, historiadora y crítica de arte, y la mayor experta mundial en la fotógrafa y pintora Dora Maar, acaba de publicar 'Las Extravagantes. Mujeres fuera de la norma' (Circe). En este libro repasa la vida de nuevo mujeres brillantes que decidieron, de manera consciente y voluntaria, situarse al margen del que se establece, ejerciendo su libertad sin temor al qué dirán.

¿Le interesan las mujeres extravagantes porque usted lo es?

(Risas) No, no, no, yo no soy extravagante. Lo único que he hecho extravagante en la vida es que me fui de casa de mis padres. Era el 1972. Entonces era extravagante, esto. Y no solo extravagante, sino que podían llamar a la policía, porque era abandono del hogar. Es lo único un poco bestia que he hecho.

Que se pueda explicar, entiendo.

Que se pueda explicar, exacto. A mí me gustan los hombres y mujeres que se escapen de las normas. Y claro, los artistas se escapan muy a menudo. Como que he hecho tantos libros de mujeres, busqué unas mujeres extravagantes. O sea, excéntricas.

No será que todas las mujeres son un poco extravagantes

Ha, ha, esto es la visión de un hombre, una visión totalmente visión masculina, porque hay mujeres tranquilísimas que siguen la corriente.

Ser extravagante quiere decir no solo ir contra las normas, sino tener imaginación

No he conocido nunca ninguna...

Pues tiene suerte, porque a mí me gustan las que son diferentes. Estas del libro son la mayoría artistas pero todas han hecho cosas extravagantes. Por ejemplo, Casati, vino con un vestido entero de oro y con dos galgos detrás. Y en su casa tenía serpientes en una jaula. O sea, toda ella era extravagantísima. Así, he recogido nueve.

Tal como van los tiempos, ¿hoy transgredir está mal visto?

En el mundo del arte, realmente transgredir es el que tienes que hacer porque si no serías un académico o un 'pompier'. En el mundo creativo, está muy bien transgredir, y aquí incluyo la moda. Porque la invención es ir en contra del que ya se ha visto siempre, toda la vida. Por lo tanto, sí, está muy visto. Ahora, evidentemente, si usted se mete, como hacía la baronesa Dadá, desnudo en una fuente de Barcelona, vendrá un guardia, le dirá que está transgrediendo una ley y seguramente lo llevará a comisaría o le pondrá una multa.

Más allá del arte: ¿la vida nos hace ser cada vez más uniformes, menos extravagantes?

Bien, los tiempos actuales son, más que uniformes, 'uniformizantes'. Lo veo con la moda femenina, sobre todo en España y en Cataluña, que todas las mujeres van vestidas igual, todas van con mechas en los cabellos, con pocos colores en el vestuario... Se podrían confundir entre ellas. Y después, en la moral y en muchas cosas de la vida cotidiana, también hay una gran uniformización. Impuesta, ¿eh?

¿Esto es bueno o malo?

Encuentro que es malo, porque con imaginación es mucho más fácil vivir. Eres mucho más feliz si tienes imaginación y si rompes alguna vez las normas. Siempre que no hagas daño a los otros, esto por supuesto.

¿Las mujeres son más transgresoras que los hombres?

Igual, lo que pasa es que yo he escogido las mujeres porque es un poco mi tema. Y también porque estaban más constreñidas por la sociedad. Es decir, a los hombres se los acepta más ser transgresores, por ejemplo, si un hombre no se casa nadie dirá que es un solterón, mientras que las mujeres se tenían que casar, tener hijos, ser madres de familia, etc. Por suerte esto ha cambiado y las mujeres trabajan, o viven solas, o tienen pareja. Y más de una pareja, dos y tres.

A veces a la vez y todo.

A la vez y todo, cosa que a mí me parece bien, porque quiere decir ser más libre (ríe).

Como experta en arte: ¿tenemos que valorar la obra sin valorar el artista?

Personalmente, creo que tenemos que separar las dos cosas. Picasso es el ejemplo más claro, porque era realmente muy cruel con las mujeres, incluso también los hombres. Era muy perverso y fue un maltratador tanto psicológico como físico con sus mujeres. Pero, claro, su obra es buenísima. Es desigual, evidentemente, pero todos los artistas lo son. Ahora bien, cuando es bueno lo es de verdad, y en arte lo inventa casi todo en el siglo XX. Por lo tanto, le tenemos que tener, o tenemos, admiración como artista, y objeciones como hombre.

Lo que hoy se lleva es la cultura de la cancelación si el autor no cumple determinados cánones.

No estoy de acurdo con la cultura de la cancelación. Por ejemplo, las películas de Woody Allen son estupendas, se tienen que proyectar, y ya habrá maneras de explicar si él había cometido faltas morales, esto lo pueden explicar los libros, los diarios. En algunos casos incluso se puede poner algún comentario junto a la obra del artista, el museo o la galería puede inventarse alguna forma de explicarlo. Y si no, ya lo dicen los medios de comunicación. No me gusta la cancelación.

¿La familia ha sido siempre un lastre para las mujeres artistas?

Sí, la familia es un lastre. Hoy también lo es, pero hay más guarderías, más ayudas a las mujeres, a las madres que trabajan, tanto si son artistas como secretarias o el que sean. Yo veo que hoy en día las artistas se lo manejan bastante mejor, pero la familia continúa siendo para ellas más lastre que para los hombres.

¿Insinúa que los hombres no nos cuidamos de las tareas del hogar?

Je, je, no mucho. Se ha mejorado un poco, pero todavía no lo hacéis como tendría que ser.

¿Es mejor ser rico, para ser artista?

Sí, es mejor ser rico, cosa que no quiere decir que por el hecho de ser rico seas un buen artista, ni mucho menos. Ahora bien, esto también ha mejorado, hay muchas más becas y ayudas, y muchos talleres del Ayuntamiento o de la Generalitat. Hay más ayudas a los artistas, pero si uno ya es rico de tipo, no las tiene que preguntar y lo tiene más fácil. Por ejemplo, para tener un estudio, que los alquileres están carísimos y un estudio suele ser un lugar grande. Por eso los artistas iban al extrarradio, y como que ahora también es caro se van al campo o se van a otro lugar.

¿Haría un llamamiento a la gente para que fuera más extravagante?

Claro que la haría, porque cuando veo una mujer un poco extravagante me gusta mucho. Porque ser extravagante quiere decir no solo ir contra las normas, sino tener imaginación. De estas mujeres del libro, hay tres o cuatro que son extravagantes con su vestuario. Leonor *Fini se hacía vestidos con ropa de colchón, piense cómo era la ropa de colchón en 30, que no era como por ejemplo. También se hacía vestidos de papel, iba con unos sombreros rarísimos... Todo esto es muy bonito estéticamente.

¿Algunas eran extravagantes, quiero decir avanzadas, incluso sexualmente?

Hay alguna que no, pero la mayoría de estas mujeres fueron muy libres sexualmente, precisamente por eso, porque tenían una concepción de la sociedad completamente libre. Cosa que para una mujer de aquellos años era muy difícil. Algunas tuvieron muchos amantes, pero en cambio tenemos el caso de Kusama, que es extravagante por el contrario, porque dice que a partir de una edad cogió aversión al sexo, cosa que no lo ha privado de hacer todavía ahora 'performances' con gente desnuda y en actitudes sexuales.

¿Le han quedado muchas artistas extravagantes para dar a conocer?

En principio no quería hacer artistas, quería simplemente mujeres extravagantes. En el momento de escogerlas me di cuenta que casi todas eran artistas. ¿Por qué? Porque, está claro, las artistas ya son más libras de entrada.