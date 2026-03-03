Nuevo espectáculo
El Pot Petit celebrará su propio festival en Sant Pere Pescador
El Camping Las Dunas acogerá el acontecimiento, que tendrá lugar entre el 12 y el 14 de junio con música, talleres y espectáculos
Redacción
Girona
El Camping Las Dunas de Sant Pere Pescador acogerá del 12 al 14 de junio la primera edición del festival FestiPOT, el festival del Pot Petit. El acontecimiento propondrá música en directo, espectáculos, talleres y actividades familiares durante tres días junto con los personajes más queridos del Pot Petit.
Este será uno de los pocos conciertos que hará el grupo durante este año, según ha anunciado en un comunicado, y prevé reunir cerca de 3.000 personas. Las entradas se podrán reservar a partir del 4 de marzo con un pack de alojamiento y acceso al festival a través del web del camping.
