Nuevo espectáculo

El Pot Petit celebrará su propio festival en Sant Pere Pescador

El Camping Las Dunas acogerá el acontecimiento, que tendrá lugar entre el 12 y el 14 de junio con música, talleres y espectáculos

El Pot Petit en el festival Cap Roig en 2025.

El Pot Petit en el festival Cap Roig en 2025. / José Irún / DDG

Redacción

Girona
El Camping Las Dunas de Sant Pere Pescador acogerá del 12 al 14 de junio la primera edición del festival FestiPOT, el festival del Pot Petit. El acontecimiento propondrá música en directo, espectáculos, talleres y actividades familiares durante tres días junto con los personajes más queridos del Pot Petit.

Este será uno de los pocos conciertos que hará el grupo durante este año, según ha anunciado en un comunicado, y prevé reunir cerca de 3.000 personas. Las entradas se podrán reservar a partir del 4 de marzo con un pack de alojamiento y acceso al festival a través del web del camping.

