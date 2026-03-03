Paramount+ planea fusionarse con HBO Max en una única plataforma de ‘streaming’

HBO Max puede tener los días contados. Tras superar la oferta de Netflix y ganar –provisonalmente– en la carrera sobre Warner Bros. Discovery, ahora Paramount Skydance pone el foco en la plataforma de ‘streaming’ y anuncia que planea fusionar Paramount + y HBO Max en un único servicio.

David Elliot, director ejecutivo de Paramount Skydance, hizo el anuncio este lunes a los inversores del Wall Street mediante una llamada telefónica de la que se hizo eco la prensa estadounidense, tal y como adelanta Varietyr. El CEO especificó que HBO podrá “operar con independencia”, ya que considera que la plataforma es una “marca fenomenal”: “Casey [Bloys] y su equipo han hecho un gran trabajo en HBO”, argumentaba el ejecutivo.

De esta manera, la fusión permitirá que los contenidos de Paramount+ y HBO “lleguen a una audiencia una audiencia aún más amplia que la que podríamos alcanzar de forma independiente”, tal como aseguraba Elliot. En números, esta unión se traduce en 200 millones de suscriptores totales.

Una fusión para poder competir con Netflix

Así, con esta operación, el director asegura que les permitirá posicionarse en un buen lugar para “competir con los actores de mayor escala en el mercado de DTC (directo al consumidor)”. “Para mediados de este año, habremos completado la consolidación de nuestros tres servicios bajo una misma plataforma tecnológica unificada, y pueden esperar que adoptemos un enfoque similar con esta plataforma de cara al futuro”, explicó Elliot en la conversación con los inversores.

En este sentido, uno de los mayores competidores del mercado es Netflix, uno de los grandes reyes del ‘streaming’. De hecho, en la carrera por comprar Warner Bros. Discovery, Paramount no se rindió hasta conseguir que la plataforma roja se bajara de la competición. Aseguraron que, con el incremento del precio de las acciones, la oferta –111.000 millones de dólares en total–, ya no era “financieramente atractiva". Tras esta pugna, Paramount se ha quedado con Warner y, por lo tanto, HBO, con lo que puede ampliar su terriotorio dentro de las plataformas de 'streaming'.

Netflix retiró su oferta de adquisición de Warner tras la última propuesta de Paramount. / EPC

Sin embargo, con la información que proporcionó en la llamada no se sabe aún cuál será el resultado tangible. Es decir, se desconoce si se creará un nuevo servicio completamente integrado o HBO estará disponible en la plataforma como una sección más de Paramount +. De todos modos, lo que queda claro es que la fusión permitirá a los espectadores ver un amplio catálogo: desde ‘Juego de Tronos’ o ‘Harry Potter’, hasta ‘Transformers’ o ‘Bob Esponja’.