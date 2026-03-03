Cronista de la Transición
Muere a los 78 años el periodista Fernando Ónega
El periodista Fernando Ónega, una de las voces más destacadas de la información en España y particularmente durante la transición, ha fallecido este martes a los 78 años, según han confirmado a EFE fuentes familiares.
Ónega, nacido en la localidad lucense de Mosteiro el 15 de junio de 1947, trabajó en numerosos medios de comunicación con distintas responsabilidades, y actualmente era presidente del diario digital de las personas mayores '65ymas', que ha informado del fallecimiento.
Entre mayo de 1977 y junio de 1978, trabajó para el presidente Adolfo Suárez, como director de prensa de la Presidencia del Gobierno, puesto desde el que continuó redactando algunos de los discursos del jefe del Ejecutivo. Fue en esa etapa cuando escribió la frase "puedo prometer y prometo", que Suárez utilizó para pedir el voto en las elecciones de junio de 1977.
La capilla ardiente se instalará en la Casa de Galicia en Madrid, entre las 10 a 21 horas de este miércoles, según las mismas fuentes.
- Björk, tras acompañar a Rosalía en una estelar actuación en los Brit Awards: 'Estoy enormemente agradecida de que me haya invitado
- Premios Goya 2026, en directo: última hora de los nominados, favoritos y los preparativos de la gala en Barcelona
- Rosalía se corona en los Brit Awards: actuación estelar con Björk y premio a la mejor artista internacional
- Las 12 series que no te puedes perder este marzo
- Crims' regresa a TV3 con siete historias marcadas por el engaño
- José Ramón Soroiz, el inolvidable Vicente de ‘Maspalomas’, gana su primer Goya a los 75 años
- Alfombra roja de los Premios Goya 2026: los vestidos más espectaculares y otras sorpresas, de Nieves Álvarez a Laura Escanes y Paula Vázquez
- La baronesa Carmen Thyssen quiere un director catalán para su museo de Barcelona y que el 'Mata Mua' de Gauguin esté en la inauguración