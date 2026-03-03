Al margen de Dani

Cuando me preguntan qué buscamos los humanos cuando miramos una pantalla (en un móvil, una tableta, un ordenador o desde el propio televisor), no suelo dar una respuesta única. Como tampoco existe un área que se sitúe por encima de las demás, la respuesta es clara: todos buscamos de todo.

"Calla, que como el mundo en que vivimos es tan tóxico, seguro que la mayoría de búsquedas se basan en contenidos optimistas o de humor". Pues la mayoría, no. "No descartes que los canales que incluyen contenido religioso se lleven la palma". Pues tampoco. "Como el deporte y la salud están de moda, posiblemente sean los contenidos más vistos". Pues no necesariamente.

Ahora bien, si damos por hecho que un contenido optimista o de humor nos facilitará pasar unas horas mejores, una buena medicina es ver el nuevo 'late night' de Dani Rovira ("Al margen de todo"), que se estrenó el pasado jueves en La 1 de TVE. La audiencia alcanzó una cuota de pantalla prometedora: un 10,1 %, con una media de más de 765.000 espectadores; un registro que, para los tiempos que corren, está más que correcto.

Empezó el programa con una confesión: "¡Cómo voy a tener miedo, si ya he presentado tres galas de los Premios Goya!", y reconocía pasar más nervios que miedo. Pero su monólogo inicial estuvo superlativo, aunque algo corto para mi gusto. Recuerdo ver a Dani en el desaparecido Teatre Alexandra de Barcelona, en la Rambla Catalunya, ofreciendo un monólogo espectacular de casi dos horas de duración. Cuenta con una capacidad oratoria fuera de lo común, improvisa rápido y, para no alargarme más, diré que es alguien que explica todo con muchísima gracia.

A mí, Dani, que obtuvo el Goya al Mejor Actor Revelación en 2015 por "8 apellidos vascos", me gusta más como monologuista en un teatro que como actor en un plató. Sin conocerlo mucho, cuando está rodeado de público lo noto más en su salsa. Animo desde aquí a que amplíe su monólogo inicial y no se quede en una breve casilla de la escaleta.

Noticias relacionadas

Completó el estreno una distendida entrevista a José Sacristán, que a sus 88 años sigue siendo un placer escuchar, admirar y aplaudir; y la sección "Tías de cine", donde entrevistó al alter ego de Julia Roberts, interpretado por Mònica Pérez, una actriz que ojalá siga como colaboradora fija porque nos regalará grandes noches de humor.