La actriz Julia Garner, nueva embajadora global de Loewe en la era McCollough y Hernandez

Loewe mueve ficha en esta nueva etapa y lo hace con un nombre propio de peso en Hollywood: Julia Garner. La actriz se convierte en la primera embajadora global de la firma bajo la dirección creativa de Jack McCollough y Lazaro Hernandez, al frente de la casa desde 2025.

El nombramiento no es casual. Según explican los diseñadores, la conexión fue inmediata. "Un sentido de conexión nos llevó a Julia. Hubo un vínculo inmediato", señalan. De ella destacan su compromiso y su valentía a la hora de dar vida a personajes complejos, además de una presencia que combina fuerza y naturalidad. "Admiramos a quienes se atreven a explorar: Julia posee esa curiosidad incesante, y nos enorgullece verla aportar esa energía a Loewe", han añadido.

Garner habla del fichaje en términos casi emocionales. "Se siente profundamente personal convertirme en la primera embajadora global elegida personalmente por Jack y Lazaro", afirma. Para la actriz, formar parte de este nuevo capítulo resulta "íntimo y muy significativo". La intérprete reconoce que siempre ha admirado la visión creativa del dúo: "Es comprometida, casi absoluta y segura, similar a la manera en que un actor se entrega por completo a un papel".

"Feminidad moderna y luminosa"

La protagonista de 'Ozark' -papel que le valió un Globo de Oro y tres Premios Primetime Emmy consecutivos por su inolvidable Ruth Langmore- ve en Loewe una "feminidad moderna y luminosa", fuerte e instintiva, y un espacio donde las ideas pueden evolucionar con propósito. La artesanía, eje histórico de la casa fundada en España en 1846, es otro de los puntos de encuentro. "Se siente la mano humana detrás de cada creación", subraya. "Hay cuidado no solo técnico, sino también emocional", insiste.

Esa devoción por el proceso conecta con su propia forma de entender la interpretación, que describe como un trabajo "desde el interior hacia fuera", lento y basado en la confianza. En Loewe reconoce esa misma disciplina, pero también la libertad para explorar: "La Casa celebra la individualidad. Siento esa misma libertad en mi carrera, para asumir riesgos y elegir la complejidad".

Garner atraviesa además uno de los momentos más sólidos de su trayectoria. Tras protagonizar 'Weapons' para New Line y Warner Bros., y participar en 'Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos' de Marvel Studios junto a Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach, la actriz ha finalizado el rodaje de la serie limitada de Netflix 'The Altruists', donde también ejerce como productora ejecutiva bajo su sello Alma Margo. Próximamente estrenará 'Tyrant', dirigida por David Weil para Amazon MGM Studios, junto a Charlize Theron.

Con este fichaje, Loewe refuerza su apuesta por perfiles creativos con personalidad propia, en línea con la sensibilidad artística y el enfoque artesanal que McCollough y Hernandez han imprimido a la casa. Una alianza que une interpretación y moda bajo una misma premisa: rigor, curiosidad y libertad.