El portugués Gonçalo M. Tavares, premio Formentor de las Letras 2026 por "desvelar las inesperadas implicaciones de una humanidad asustada de sí misma"

El escritor portugués Gonçalo M. Tavares, avezado retratista de "la paradójica epopeya del extravío contemporáneo" y autor de un corpus novelístico "cuya extravagancia puede imputarse a las más insólitas, extrañas e inesperadas dimensiones de la condición humana", recibirá el Premio Formentor de las Letras 2026, según ha anunciado este martes la Fundación Formentor.

Tavares, ha destacado el jurado formado por Elide Pittarello, Gerald Martin, Sonia Hernández, Pilar del Río y Basilio Baltasar, "pertenece a la genealogía literaria dedicada a contar el reverso de la realidad". Entre sus méritos, que no son pocos, "enriquecer con su obra la escuela de la gran literatura, seguir la huella del desorden narrativo de la existencia y evocar la parabólica alegoría del enigma universal". También, o sobre todo, "desvelar las inesperadas implicaciones de una humanidad asustada de sí misma".

Escritor, poeta y dramaturgo, Gonçalo M. Tavares (Luanda, Angola, en 1970) es uno de los autores portugueses más traducidos en la actualidad y, según el jurado, un autor lúcido y osado poseedor de una obra literaria "de poderosa personalidad, deslumbrante originalidad y vigorosa imaginación". "Los escenarios narrativos de Tavares evocan la penumbra que ensombrece el alma de los seres humanos y al mismo tiempo el agotamiento de una historia que busca en sus textos la posibilidad de la redención. El misterio del dolor y el fulgor de los deseos colisionan en sus ficciones como el estallido de un arcano anunciado y nunca consumado", puede leerse en el acta de jurado.

Entre su vastísima producción, más de medio centenar de títulos desde que se estrenó en 2001 con 'Libro de la danza' y obras tan destacadas como 'El barrio', 'Jerusalén', 'Un viaje a la India', 'Una niña está perdida en el siglo XX' y 'Aprender a rezar en la era de la técnica'. Su último (y oportunísimo) libro es 'O Fim dos Estados Unidos da América', una monumental epopeya satírica y distópica publicada el año pasado.

Apodado por Enrique Vila Matas como el Señor Síntesis por su afición a podar meticulosamente frases y novelas y ungido con galardones como el Premio José Saramago, el Branquinho da Fonseca da Fundação Calouste Gulbenkian o el Revelación de Poesía otorgado por la asociación portuguesa de escritores, Tavares posse, celebra el Formentor, "la energía creativa de un lenguaje capaz de dilatar las significaciones latentes del mundo". "Uno de los méritos atribuidos a la obra de Tavares ha sido dar forma, presencia y voz a lo que la cultura preferiría omitir. De este modo ha permitido la lucidez de un decisivo exorcismo liberador", subraya el jurado en su deliberación.

Tavares, que recogerá el galardón en otoño, se inscribe en el palmarés de un premio que busca reconocer la calidad e integridad de las obras que consolidan el prestigio e influencia cultural de la literatura. Entre otros, han recibido el Premio Formentor Samuel Beckett, Jorge Luis Borges, Saul Bellow, Jorge Semprún y Witold Gombrowicz, Carlos Fuentes, Juan Goytisolo, Javier Marías, Enrique Vila-Matas y Ricardo Piglia. El año pasado, la ganadora fue la escritora e intelectual francesa Hélène Cixous, mientras que en 2024 el jurado se adelantó (una vez más) a la Academia Sueca para reconcer el futuro Nobel de Literatura László Krasznahorkai.