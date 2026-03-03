Arte
Dalí aterriza en Perpiñán gracias a las obras de reforma del Centro Pompidou de París
Al mismo tiempo que 'La Madonna de Portlligat' marchaba de Figueres, el Museo Rigaud ha recibido 'Alucinación parcial. Seis imágenes de Lenin sobre un piano'
Santi Coll
Casualidades de la vida, o no. Este final de febrero, dos obras emblemáticas de Salvador Dalí han viajado para salir o volver a su lugar habitual de exposición, con dos epicentros muy próximos. Desde el Teatro-Museo Dalí de Figueres, 'La Madonna de Portlligat' se despedía del Empordà para recuperar su espacio habitual en el Japón, mientras que el Museo Rigaud de Perpiñán acaba de recibir para exponer al público la 'Alucinación parcial. Seis imágenes de Lenin sobre un piano', un óleo sobre lienzo de 114 x 146 cm pintado el 1931.
Esta obra pertenece al Museo Nacional de Arte Moderno de París, el famoso Centro Pompidou. El espacio está en obras desde hace meses y ha ido dispersando su colección a diferentes lugares del país. Pertenecía a la colección privada del pintor y fue comprada por el Estado francés el 1938. Dalí y el Centro Pompidou viven un idilio artístico desde hace años, hasta el punto que las exposiciones que ha dedicado al artista ampurdanés han marcado su trayectoria.
Dos récords históricos
La retrospectiva que el Centro Pompidou dedicó a Dalí el 1979-80 fue la más exitosa de su historia, con un total de 840.662 visitantes. La segunda también la protagonizó el genial artista, entre el 2012 y el 2013, cuando llegó a las 790.090 visitas. El interés que despertó esta segunda exposición hizo que, por primera vez desde la inauguración del Pompidou, este permaneciera abierto las 24 horas durante los últimos cuatro días de la muestra para poder responder a la demanda.
La exposición pública de 'Alucinación parcial. Seis imágenes de Lenin sobre un piano' al Museo Rigaud ha levantado expectación en Perpiñán, la capital de la Cataluña Norte, donde Salvador Dalí siempre ha tenido mucho seguimiento y de la cual extrajo la conclusión que su estación era "el Centro del Mundo". El cuadro estará más de un año expuesto en un lugar cargado de historia, según el centro perpiñés: la antigua sala de estado de la mansión Lazerme, en el corazón del museo. Para celebrar su estancia, el Museo Rigaud ha organizado varias actividades y visitas guiadas desde este 1 de marzo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Björk, tras acompañar a Rosalía en una estelar actuación en los Brit Awards: 'Estoy enormemente agradecida de que me haya invitado
- Premios Goya 2026, en directo: última hora de los nominados, favoritos y los preparativos de la gala en Barcelona
- Rosalía se corona en los Brit Awards: actuación estelar con Björk y premio a la mejor artista internacional
- Las 12 series que no te puedes perder este marzo
- Crims' regresa a TV3 con siete historias marcadas por el engaño
- José Ramón Soroiz, el inolvidable Vicente de ‘Maspalomas’, gana su primer Goya a los 75 años
- Alfombra roja de los Premios Goya 2026: los vestidos más espectaculares y otras sorpresas, de Nieves Álvarez a Laura Escanes y Paula Vázquez
- La baronesa Carmen Thyssen quiere un director catalán para su museo de Barcelona y que el 'Mata Mua' de Gauguin esté en la inauguración