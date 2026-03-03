Dalí aterriza en Perpiñán gracias a las obras de reforma del Centro Pompidou de París

Casualidades de la vida, o no. Este final de febrero, dos obras emblemáticas de Salvador Dalí han viajado para salir o volver a su lugar habitual de exposición, con dos epicentros muy próximos. Desde el Teatro-Museo Dalí de Figueres, 'La Madonna de Portlligat' se despedía del Empordà para recuperar su espacio habitual en el Japón, mientras que el Museo Rigaud de Perpiñán acaba de recibir para exponer al público la 'Alucinación parcial. Seis imágenes de Lenin sobre un piano', un óleo sobre lienzo de 114 x 146 cm pintado el 1931.

Esta obra pertenece al Museo Nacional de Arte Moderno de París, el famoso Centro Pompidou. El espacio está en obras desde hace meses y ha ido dispersando su colección a diferentes lugares del país. Pertenecía a la colección privada del pintor y fue comprada por el Estado francés el 1938. Dalí y el Centro Pompidou viven un idilio artístico desde hace años, hasta el punto que las exposiciones que ha dedicado al artista ampurdanés han marcado su trayectoria.

El patio del Museo de Arte Rigaud de Perpiñá / MAHR

Dos récords históricos

La retrospectiva que el Centro Pompidou dedicó a Dalí el 1979-80 fue la más exitosa de su historia, con un total de 840.662 visitantes. La segunda también la protagonizó el genial artista, entre el 2012 y el 2013, cuando llegó a las 790.090 visitas. El interés que despertó esta segunda exposición hizo que, por primera vez desde la inauguración del Pompidou, este permaneciera abierto las 24 horas durante los últimos cuatro días de la muestra para poder responder a la demanda.

La exposición pública de 'Alucinación parcial. Seis imágenes de Lenin sobre un piano' al Museo Rigaud ha levantado expectación en Perpiñán, la capital de la Cataluña Norte, donde Salvador Dalí siempre ha tenido mucho seguimiento y de la cual extrajo la conclusión que su estación era "el Centro del Mundo". El cuadro estará más de un año expuesto en un lugar cargado de historia, según el centro perpiñés: la antigua sala de estado de la mansión Lazerme, en el corazón del museo. Para celebrar su estancia, el Museo Rigaud ha organizado varias actividades y visitas guiadas desde este 1 de marzo.