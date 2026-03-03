Crítica de 'The hack' (Filmin): una serie ambiciosa sobre lo peor y lo mejor del periodismo

'The hack' Dirección: Lewis Arnold Reparto: David Tennant, Toby Jones, Robert Carlyle, Tamla Kari País: Reino Unido Duración: 47 min. (7 episodios) Año: 2025 Género: Drama Estreno: 3 de marzo de 2026 (Filmin) ★★★

El escándalo de las escuchas ilegales de News International, la división británica del conglomerado mediático News Corporation, fundado y controlado por Rupert Murdoch, puede parecer un recuerdo lejano, muy lejano, pero las cuestiones subyacentes (abuso de poder, ocultación de la verdad) no pueden ser más tristemente relevantes. Por eso tiene sentido que se vuelva desde la ficción a una historia que acabó, recordemos, en siete importantes investigaciones policiales, casi 40 condenas y el cierre del periódico 'News of the world'.

Producida y coescrita por el trabajólico Jack Thorne (cocreador de 'Adolescencia'), la ambiciosa miniserie 'The hack' aborda los hechos a través de dos historias en principio más o menos autónomas y que, poco a poco, confluyen cada vez más con intensidad. Por un lado, está la investigación del periodista Nick Davies (David Tennant), el colaborador de 'The Guardian' que destapó el hackeo telefónico en el citado y extinto tabloide. Nos encontramos con él en 2008, cuando promociona el libro 'Flat Earth news', investigación de los métodos dudosos e incluso criminales empleados por la prensa para publicar historias llamativas. Durante su participación en el programa 'Today' de BBC Radio 4 ofrece una visión pesimista de la profesión: como no tienen tiempo ni recursos, los periodistas se ha convertido en "meros repetidores de información de segunda mano". Desde el principio, cualquier informador (o espectador) con ideales y principios se pondrá de su parte.

Tras recibir un aviso anónimo sobre lo que se hace en 'News of the world' con los buzones de voz de figuras públicas, Davies empieza a ver claro que Clive Goodman, el responsable del seguimiento de la realeza al que se condenó a prisión y despidió en 2007, fue un cabeza de turco para ocultar un mal endémico. Durante los siguientes años, Davies se implica de manera creciente en el caso, aunque eso le cueste la salud. La dramatización es exhaustivamente fiel a los hechos, pero está siempre muy pegada a Davies, al que vemos en sus relaciones con su exmujer Caroline (Elisabeth Hopper) y sus hijos, uno de ellos posible víctima del 'bullying': la conexión con 'Adolescencia'.

Por otro lado, desde el segundo capítulo seguimos también la investigación policial de un crimen sin resolver de 1987, el asesinato a hachazos de Daniel Morgan, detective privado ligado a 'News of the world'. En 2002, el Detective Jefe Superintendente Dave Cook (Robert Carlyle) es informado de que el caso se reabrirá y de que debe liderar una operación abierta que oculta una encubierta. Con el tiempo, Cook advierte ligazones misteriosas entre los medios y la Metropolitana.

El director Lewis Arnold ('Condena', 'Sherwood') cultiva estilos y tonos muy diferentes a partir del juego de contrastes ya propuesto por Thorne desde el guion. La historia protagonizada por Tennant es dinámica e irónica, una especie de 'Fleabag' periodística con frecuentes rupturas de la cuarta pared y carteles publicitarios y pósters que (en momentos de dudoso gusto estético) pueden cobrar vida. La que lidera Carlyle es más sobria y apesadumbrada, un 'thriller' sin demasiadas florituras lúdicas, menos cerca de la citada creación de Phoebe Waller-Bridge que de un relevo aplicado de 'Line of duty'. Dos artificios diferentes para llegar a la misma verdad: si queremos que el periodismo sobreviva y, con él, la democracia, es esencial dignificar nuestra profesión. Esta serie muestra lo peor del oficio, pero también nos recuerda lo mejor.