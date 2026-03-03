En Medellín
Chet, el hijo de Tom Hanks, asegura que está "atrapado" en Colombia
El actor viajó con su pasaporte griego y no puede entrar a Estados Unidos
El actor y músico estadounidense Chet Hanks, hijo de Tom Hanks y Rita Wilson, compartió este lunes publicaciones desde Medellín en las que aparece colaborando con marcas locales, pese a haber asegurado el fin de semana que estaba "atrapado" en Colombia por un problema de su pasaporte.
En sus historias y publicaciones de Instagram, Hanks aparece en un gimnasio de la cadena Basic Fit, donde escribió en español "estamos bien no te preocupes" junto a una bandera colombiana, y también visitando la clínica odontológica Perfect Smile, donde anunció que se colocará carillas dentales.
En ese mismo centro han sido atendidos otros artistas internacionales como el rapero estadounidense Swae Lee.
Chet Hanks afirmó este fin de semana que no puede salir del país porque viajó a Colombia con su pasaporte griego y no con el estadounidense.
"Estoy literalmente atrapado en Colombia", dijo en un video, en el que explicó que llegó a Medellín tras asistir al cumpleaños de un amigo en Puerto Rico y que decidió viajar con el documento griego porque el estadounidense estaba próximo a expirar.
Según relató, al intentar regresar le informaron que, al haber ingresado con un pasaporte extranjero, necesita una tarjeta de residencia permanente, conocida como 'green card', para entrar a Estados Unidos, documento que no posee.
"La única embajada para resolver esto está en Bogotá y no quiero ir a Bogotá. Libérenme", agregó Hanks, de 34 años.
Chet Hanks ha desarrollado una carrera como actor en series de televisión y como músico, y es el tercer hijo del ganador del Óscar Tom Hanks, protagonista de películas como 'Forrest Gump' y 'Cast Away'.
