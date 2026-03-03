Broggi se aventura en 'La nit de les tríbades' en el Teatre de Sarrià

Oriol Broggi regresa a 'La nit de les tríbades', una obra de Per Olov Enquist inspirada en un difícil momento en la vida de August Strindberg (1849-1912), autor de éxitos como 'La señorita Julia' y de fracasos como 'La más fuerte'. Durante el ensayo de esta última pieza protagonizada por dos divas del teatro se enmarca 'La nit de les tríbades', construida a partir de la biografía del maestro sueco, gran renovador del teatro, en un momento complicado tanto en el plano económico como amoroso.

Enquist refleja en una sala de ensayos donde los roles de poder están muy claros las tensiones de un matrimonio acabado de mala manera y en pleno divorcio: el de Strindberg y su primera esposa, la actriz Siri von Essen, madre de sus tres hijos. Las relaciones entre hombres y mujeres, el empoderamiento femenino, la misoginia, el amor y el compromiso del artista son algunos de los temas que aparecen en esta pieza escrita en 1975. "Esta obra explica muchas cosas de la sociedad de entonces y de la nuestra", señala Broggi.

La Perla 29, que este 2026 celebra el 20 aniversario de su llegada al emblemático local de la Biblioteca de Catalunya, expande su influencia más allá y estrena 'La nit de les tríbades' en el Teatre de Sarrià donde recalará a partir del próximo viernes. Para Broggi es emocionante trabajar en nuevos espacios. "Busco hacer cosas diferentes, en otros lugares y con otra gente para reinventarnos", añade. Entre los asistentes el día del estreno se espera a Muntsa Alcañiz, que en los inicios de su carrera protagonizó la obra en el Lliure dirigida por Fabià Puigserver, la temporada 1978/79.

Realidad y ficción

Enquist, buen amigo de Strindberg, propone en esta pieza un juego metateatral en los límites entre realidad y ficción. La producción de La Perla cuenta con "un joven reparto, al menos para mí que ahora tengo 54 años", reconoce Broggi. La obra está llena de tensión y frases lejos de lo políticamente correcto. También hay morbo, celos, obsesiones, frustraciones y miedos.

Clara Mir, en un ensayo de 'La nit de les tríbades'. / La Perla 29

Joan Marmaneu interpreta a Strindberg; Clara Mir es Siri, su exmujer a la que todavía desea. Pero ella ya tiene compañía. Ahora vive con Marie Carolina David (Cristina Arenas), actriz aficionada al alcohol con la que actúa en la obra, lo que contribuirá a convertir el ensayo en un auténtico campo de batalla. Ni siquiera el director (Jordi Llovet), ferviente admirador del Strindberg logrará poner paz pese a sus intentos. "Es una obra que habla tanto de abuso de poder como de la necesidad de las actrices de trabajar y de tener buenos papeles", comenta Mir.

Strindberg en ese momento de su vida en el que se enmarca la obra se había convertido "en un hombre misógino y triste", recuerda Broggi, que parte de una versión del texto que hizo hace años Joan Yago, a partir de una traducción de Jem Cabanes.

En el escenario se han añadido sillas para tener a más espectadores y ofrecerles una novedosa experiencia donde tendrán a los actores muy cerca. "Si el teatro no se llena tendrán verdaderamente la sensación de estar en un ensayo", apunta Broggi. Sin contar con el anfiteatro, con la actual disposición podrán caber hasta 234 personas en el Teatre de Sarrià.