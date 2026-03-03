ARCO desnuda a Von der Leyen, Merkel o Hillary Clinton por su silencio ante la situación de mujeres en Afganistán

La 45ª edición de la feria de arte contemporáneo ARCO abre mañana sus puertas con obras como 'Pan, trabajo, libertad', de la artista afgana Kubra Khademi, que ha pintado desnudas a líderes políticas mundiales como Usula Von der Leyen, Agela Merkel, Hillary Clinton, Kamala Harris por su "silencio" ante "la violación de los derechos de las mujeres" de Afganistán.

La artista, además, las ha pintado en posturas cariñosas y sexuales -"cuerpo a cuerpo", tal y como ha explicado a Europa Press- para demostrar que "otro sistema" lejos del "patriarcado" es posible.

"Son algunas de las mujeres líderes del mundo. Porque hay algunas mujeres dirigiendo el mundo. Aunque en su mayoría está dirigido por hombres, hay algunas que han estado en política, como Angela Merkel. Obviamente menos, el mundo está dirigido por hombres, lo repito. Pero les dije 'donde estáis, las mujeres de mi país han perdido los derechos'. Hay millones de mujeres. Si hoy están en silencio significa que el mundo entero está en silencio en está cuestión", ha añadido Khademi que ha reiterado que no "hay odio" en su obra. "Estoy mostrando con amor al ser humano, cuerpo a cuerpo", ha puntualizado.

La pieza ha llegado a Ifema Madrid -donde se celebra la feria desde este 4 de marzo hasta el próximo 8- gracias a la galería Eric Mouchet, de París y Bruselas.

Khademi, que vive como refugiada en Francia desde hace 10 años, tuvo que salir de su país natal en 2015 después de protagonizar una 'performance' en la que se vistió con una armadura y salió a la calle. Esta acción le costó una condena a muerte.

Después de la "caída" de Kabul en 2021 a manos de un grupo terrorista talibán, la artista explica que no solo las mujeres perdieron derechos humanos -como ir a la escuela o tener un trabajo- también la población hazara de Afganistán, de la que ella forma parte y que representa menos de un 15% de la población, fue perseguida.

Entonces Khademi escribió una carta a las principales líderes mundiales pidiéndoles que no se quedasen en "silencio" ante la situación, pero según ha explicado, no obtuvo ninguna respuesta.

Esa "decepción" fue la que le motivó a desnudar también a la ex primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern; a la exministra de Cultura francesa, Roselyne Bachelot; a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; ex primera ministra de Finlandia, Sanna Marin; a la Premio Nobel de la Paz 2011, Ellen Johnson Sirleaf.

También ha representado sin ropa a Margaret Thatcher y la exprimera ministra de Pakistán Benazir Bhutto, ambas fallecidas.

RECUPERA EL ESLOGAN "PAN, TRABAJO Y LIBERTAD" DE LAS MUJERES AFGANAS

La galería de arte Eric Mouchet acoge esta edición de ARCO varias obras de la artista, que juntas componen 'Pan, trabajo y libertad', un eslogan que ha sido utilizado por las mujeres agfanas cuando se han manifestado en las calles de Kabul.

Además de unos retratos individuales casi a tamaño real -en los que Khademi ha escrito con una pintura que emula el oro el eslogan una y otra vez- la artista ha representado a estas líderes en un hamán o baño árabe, mirando el arca de Noé, de pie mientras sujetan armas y en una escena que recrea 'La Libertad guiando al pueblo' de Eugène Delacroix.

"Si decimos que no necesitamos a los hombres para gobernar el mundo aparecen estas imágenes. Desde que el mundo está liderado por los hombres... Tengo que decir que está tan mal, mal, liderado... Hemos visto destrucción, odio", ha zanjado la artista que "critica" a estas mujeres que no son "conscientes" de lo que ocurre.

De hecho, con motivo del Día Internacional de la Mujer, el 8M, la afgana hará una 'performance' en Réplica Teatro el mismo domingo.