Xavier Grasset, Alba Riera y Elisenda Pineda presentarán la 75ª Nit de les Lletres Catalanes

Los comunicadores Xavier Grasset y Alba Riera y la cómica Elisenda Pineda serán los encargados de presentar la 75ª Nit de les Lletres Catalanes, organizada por Òmnium Cultural y el Institut d'Estudis Catalans y que tendrá lugar el próximo 14 de marzo en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC). Por primera vez, la Nit de les Lletres Catalanes se proyectará al mundo en formato gala cultural, algo así como uno versión literaria de los Gaudí, con actuaciones musicales creadas expresamente para la ocasión y una docena de personalidades del sector entregando la docena de premios que se fallarán durante la noche, entre ellos el Sant Jordi de novela, el Mercè Rodoreda de cuentos, el Carles Riba de poesía y el premio Òmnium a la Mejor Novela del Año.

"Es importante que exista la Nit de las Lletres Catalanes, para que el mundo literario pueda cerrar filas. Es necesario tener una plataforma para mostrar la musculatura de una de las literaturas europeas que tiene más fuerza", ha celebrado Grasset, conductor del programa 'La selva', de TV3, en declaraciones facilitadas por Òmnium. Riera, por su parte, ha aprovechado para enviar un mensaje de optimismo respecto al futuro del catalán: "Mientras haya personas hablando, pensando y escribiendo en catalán, la lengua sigue viva y celebramos hoy que todavía somos muchas". "No deberíamos preguntarnos por qué hace falta la Nit de les Lletres Catalanes. Cualquier país normal celebra su cultura sin complejos y aceptando críticas y señalamientos. Esto nos construye y nos da identidad", ha añadido Pineda.

Los tres presentadores han sido elegidos por su "estrecho vínculo con la cultura catalana" y por contar con un perfil y una trayectoria que "conectan con distintas generaciones de la sociedad". "Son conocidos por el público generalista, pero al mismo tiempo gozan de prestigio dentro del mundo de la cultura y la literatura del país, una combinación perfecta para los conductores de una gala que aspira a convertirse en la gran fiesta de las letras catalanas y que se emitirá en horario de máxima audiencia por 3Cat", informa Òmium.