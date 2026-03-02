'Riot Women' (Movistar Plus+), el grito feminista y punk de la creadora de 'Happy Valley'

Siempre hay que prestar atención a una nueva serie de Sally Wainwright, una de las grandes creadoras de la tele británica de las últimas décadas, responsable de series tan aclamadas como ‘Last tango in Halifax’, ‘Happy Valley’ (su obra maestra) y ‘Gentleman Jack’. La que ahora nos propone, además, no se deja ignorar: es un grito punk en contra de la suma de edadismo y misoginia.

En la recién estrenada 'Riot Women' (Movistar Plus+), cinco mujeres de cierta edad de Hebden Bridge, ese paraíso bohemio del condado de West Yorkshire, se unen para formar un grupo punk con fines benéficos. Y efectos beneficiosos para ellas mismas: todas necesitan el chute de electricidad. Bueno, algunas más que otras: abandonada por su marido, medio olvidada por su hijo y al cargo de una madre con demencia, Beth (Joanna Scanlan) está a punto de suicidarse cuando recibe la llamada de Jess (Lorraine Ashbourne, la Sra. Varley de ‘Los Bridgerton’) con una pregunta intrigante: "¿Quieres entrar en mi grupo de rock?".

También por una mala época pasa Kitty (Rosalie Craig), a la que conocemos combinando analgésicos y vodka en mitad de un supermercado. Quien la arresta es una policía en su último día, Holly (Tamsin Greig), igualmente reclutada por Jess para las Riot Women, y que se trae de paso a su hermana comadrona Yvonne (Amelia Bullmore).

En un primer momento, la idea es versionar 'Waterloo', de ABBA, pero al final deciden ser más aguerridas y convertir en música la rabia que sienten por cómo las trata la sociedad: sienten que las mujeres de su edad se vuelven invisibles. Desde luego, no parecen pasar mucho por la mente de quienes deciden qué series se hacen. "Hay muy poco en la tele que sea de mi interés", nos dice Wainwright en entrevista por videollamada. "Soy una mujer de 62 años. Hay mucho contenido, pero poco variado. Todo es 'thriller' y ciencia ficción. Series hechas, sobre todo, para tíos. Bastante formulaicas. Creo que en Reino Unido estamos olvidando nuestras sensibilidades europeas, el hecho de que tenemos más en común con Europa que con Estados Unidos. El cine europeo se basa mucho en los personajes, no se basa exclusivamente en explosiones y choques de coches".

Menopausia rebelde

El deseo de montar una banda rock femenina le viene a Wainwright de lejos. "Cuando tenía 12 o 13 años, había en la tele una serie llamada 'Rock follies' [sobre las ficticias Little Ladies] que me dejó mucha huella. De hecho, es la serie que me llevó a querer escribir televisión. Siempre fui la típica niña que está viendo la tele en cuanto puede”. Por otro lado, hace diez años, cuando empezó a lidiar con la menopausia, sintió ganas de escribir sobre ello. "Pero hacerlo de manera entretenida, sin amargar la vida a la gente". Se unieron las dos cosas: la idea de escribir sobre mujeres menopáusicas y la de crear su propia banda de rock.

El título de la serie es un juego con el movimiento feminista y punk ‘riot grrrl’ de los 90, pero Wainwright no se considera una experta en sonidos alternativos. "Simplemente, me gustaba la idea de la banda rock como algo rebelde. Que la menopausia pudiera ser rebelde". Le apetecía, eso sí, la idea de crear canciones, un apartado en el que ha colaborado con el dúo power pop 'queer' ARXX. “Tanto yo como las actrices aportamos ideas, por ejemplo, para la canción 'Seeing red', que habla sobre la menopausia”. En la serie contaron, además, con una consultora musical (la veterana periodista Amy Raphael), un director musical (Tom Deering) y un profesor musical (Toby Higgins), este último encargado de ayudar a las actrices a aprender a tocar sus instrumentos durante cinco meses. "No quería que pareciera que están haciendo mímica. Lo que oímos en la serie es lo que ellas tocan", avisa Wainwright.

Grandes personajes femeninos

'Riot Women' es solo el último capítulo de la serie de grandes retratos de mujer(es) que Wainwright lleva desarrollando desde que puede permitirse crear sus propios títulos. "Tampoco es que fuera una cruzada consciente. En realidad, ha sido a través de la gente que me he fijado en algo: mi personaje principal suele ser una mujer de la misma edad que yo. Expreso mis propias opiniones a través de los personajes que creo".

Eso sí, en una de sus series más celebradas, 'Last tango in Halifax', escribió en su cuarentena sobre dos septuagenarios que trataban de poner en marcha un amor antiguo. A aquella la siguió su mayor éxito, 'Happy Valley', magistral drama policial sin el que 'Mare of Easttown' podría no haber existido. "No he visto aún esa serie", dice antes de guardar un largo silencio. "Sí, creo que se basaron muchísimo en la mía".

A pesar de su título, 'Happy Valley' podía ser, a menudo, tele para sentirse mal. En contraste con aquella, 'Riot Women' es bastante 'feelgood', término que a veces se usa con sentido peyorativo, algo que Wainwright no entiende. "Que algo sea 'feelgood' no es malo. No si a eso le añades, en fin, profundidad y capas y densidad. Si puedes añadir a lo elevador algo que te rompa el corazón. Así se llega a la profundidad. Y también es como se llega a la realidad".