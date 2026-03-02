10 películas de estreno en plataformas de 'streaming' que no te puedes perder en marzo

La lista de estrenos en 'streaming' más destacados del mes de marzo incluye, entre otras cosas, una película de acción como las que hace cuatro décadas interpretaba Arnold Schwarzenegger y otra protagonizada en clave de comedia por una anciana de 94 años, un nuevo escaparate para el humor absurdo de Quentin Dupieux, un thriller de espionaje internacional 'made in Spain', el largometraje que pone fin a las desventuras de Thomas Shelby y su familia, un devastador retrato de la maquinaria de propaganda rusa y los nuevos trabajos de dos autores reconocidos que adaptan a la pantalla sendas obras teatrales en su día dirigidas por ellos mismos.

'EL ACCIDENTE DE PIANO', de Quentin Dupieux Sin duda el gran abanderado del absurdismo y el surrealismo entre todos los cineastas actuales, Dupieux ha hecho películas sobre neumáticos asesinos, sobre moscas gigantes adiestradas para atracar bancos y sobre domicilios que alojan máquinas para viajar en el tiempo. Su tercera colaboración con la actriz Adèle Exarchopoulos se burla de los influencers, las redes sociales, la fama viral y el ‘ciberbullying’ a través de la historia de una joven famosa en internet por jugarse la integridad física -sí, como los responsables de ‘Jackass’- que trata de evitar que un escándalo acabe con su carrera. Estreno 1 de marzo, Movistar Plus+

'MR. NOBODY CONTRA PUTIN', de David Borenstein y Pavel Ilyich Talankin En este revelador documental, Borenstein y Talankin muestran la maquinaria propagandística que ha estado funcionando activamente en los últimos años dentro de las escuelas rusas, transformadas en centros de reclutamiento para la guerra desde la invasión de Ucrania por parte del país. Mientras tanto, la película expone los dilemas éticos a los que se enfrentan los educadores en medio de la militarización, así como todo cuanto pierden muchos de sus estudiantes cuando ellos mismos o sus hermanos son enviados al frente. Estreno 2 de marzo, Filmin

'THELMA: LA VENGANZA NUNCA HA SIDO TAN DULCE', de Josh Margolin ¿Cómo sería una versión de ‘Misión imposible’ protagonizada por una mujer de 94 años? Esta comedia de acción ofrece la respuesta: la protagoniza una anciana que, tras ser engañada por un estafador telefónico que se hace pasar por su nieto, emprende una búsqueda por toda la ciudad para recuperar lo que le han quitado. Mientras la contempla, la película mezcla nostalgia y humor negro para reflexionar las dificultades que envejecer conlleva, y recordarnos que nunca se es demasiado viejo para probar algo nuevo. Estreno 3 de marzo, Movistar Plus+

'PARQUE LEZAMA', de Juan José Campanella La nueva película del director de ‘El hijo de la novia’ (2001) y ‘El secreto de sus ojos’ (2009) adapta a la pantalla la obra teatral dirigida por él mismo a partir del texto del dramaturgo Herb Gardner que inspiró la comedia ‘Dos viejos chiflados’ (1996), con Walter Matthau y Ossie Davis. La trama une a dos ancianos -uno charlatán y comunista, el otro muy callado y apolítico- que se conocen en el lugar del título y entablan una particular relación de amistad, basada en las historias que se cuentan sobre sus respectivos pasados y en debates político-filosóficos. Estreno 6 de marzo, Netflix

'MÁQUINA DE GUERRA', de Patrick Hughes Posiblemente inspirada en la saga ‘Predator’ y en la serie de videojuegos ‘Metal Gear’ la nueva película del director Patrick Hughes relata cómo, durante la última etapa de su instrucción, un cuerpo de élite del ejército estadounidense se ve inmerso en una lucha encarnizada contra una máquina de matar procedente de otro planeta. En el proceso, no muestra otra intención enfrentar a un escuadrón de soldados contra un robot del tamaño de un rascacielos y dejar que las balas vuelen, la naturaleza sea arrasada y ninguno de sus personajes se plantee si hace falta gritar tanto. Estreno 6 de marzo, Netflix

'MI MITAD PERDIDA', de James Sweeney La muerte de Rocky, un treintañero educado y extrovertido, ha dejado un vacío en su otra mitad biológica, Roman, que siempre ha sido considerado la oveja negra de la familia y que, tras la tragedia, acaba en un grupo de apoyo para personas que han perdido a su hermano gemelo. Allí conoce a Dennis, que también está de duelo tras el fallecimiento del suyo, y entre ellos surge una improbable amistad basada en el trauma. Mientras los observa, la ópera prima de Sweeney oscila entre lo cómico, lo inquietante y lo muy, muy triste. Estreno 19 de marzo, Movistar Plus+

'ZETA', de Dani de la Torre Con un reparto encabezado por Mario Casas, el nuevo thriller de espionaje dirigido por Dani de la Torre aspira a emular las grandes intrigas de espionaje y contranteligencia del cine estadounidense -llenas de conspiraciones políticas, operaciones encubiertas y secretos de Estado-, pero con una identidad española muy marcada. Su premisa argumental es la siguiente: después de que cuatro exoficiales de inteligencia españoles sean asesinados de forma simultánea en distintas embajadas del mundo, el CNI encarga a su mejor agente una misión de alto riesgo. Estreno 20 de marzo, Amazon Prime

'PEAKY BLINDERS: EL HOMBRE INMORTAL', de Tom Harper La serie ‘Peaky Blinders’ no solo se erigió en una de las ficciones televisivas recientes que más huella han dejado en la cultura pop sino que también convirtió a Cillian Murphy en una estrella, todo eso mientras ejercía una influencia nefasta en los cortes de pelo de millones de jóvenes en todo el mundo. Si sus seis temporadas contemplaron cómo una banda criminal de Birmingham pasaba a convertirse en parte de la alta sociedad británica tras la Primera Guerra Mundial, ahora la película que pone cierre a sus desventuras transcurre entre los bombardeos que sufre la ciudad en plena Segunda Guerra Mundial. Estreno 20 de marzo, Netflix

'ROB PEACE', de Chiwetel Ejiofor Basada en hechos reales, la segunda película como director del actor Chiwetel Ejiofor cuenta la historia de un joven brillante dividido entre su juramento de encontrar la manera de sacar de la cárcel a su padre y el futuro potencialmente prometedor que se abre ante él tras ser admitido en la universidad de Yale. Entretanto, examina los efectos que la pobreza, el crimen y el racismo tuvieron en alguien que quería marcar la diferencia en su comunidad, y cuya historia refleja algunas de las realidades más injustas de los Estados Unidos. Estreno 22 de marzo, Movistar Plus+