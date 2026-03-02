Los Goya, en una Barcelona de película

Arrancó la gala con la pareja de presentadores compuesta por Rigoberta Bandini y Luis Tosar interpretando el conocido “Hoy puede ser un gran día”, de Serrat, de lo que sin duda fue una gran noche de televisión y cine, por este orden. Una gala que en su video inicial mostró lugares emblemáticos y espectaculares de Barcelona, todo un spot publicitario de la ciudad.

Noté una buena dirección a cargo de Tinet Rubira y Ángel Custodio, hizo bien la locución televisiva Carlos del Amor, y los videos de los nominados fueron locutados por la actriz Michelle Jenner quedaron fríos y escondidos.

Treinta galardones, otros tantos discursos, ocho actuaciones musicales, y para el beneficio del ritmo del evento, quienes intervinieron en los mismos se mostraron tremendamente aplicados sin alargar sus dedicatorias.

Tras la emisión de un fenomenal video retrospectivo de los cuarenta años de Premios Goya, Luis Tosar hizo de esa etapa una bandera de su oficio: “En La industria del cine siempre hemos condenado la violencia, como la guerra de Irak, la de Ucrania, o el genocidio de Gaza (aplausos)”. A ver. Más allá del guion, y sobre todo para un actor, siempre se permite una pequeña cuña. Y ese era el momento ideal, Luis Tosar, porque lo tenía muy fácil, porque también era el lugar, al mencionar esos 40 años, recordar alguna de las barbaries que cometió ETA, perpetrando atentados sanguinarios -algunos de ellos múltiples- en el Hipercor de Barcelona, o en Vic. Muchos lo hubiésemos agradecido, especialmente los familiares de las víctimas. Pero parece que hoy en día ese discurso no toca. En fin…

El mejor discurso fue el de Miriam Garlo, que recibió el Goya a la mejor actriz revelación por su interpretación en “Sorda”, compartiendo el premio con todas las personas con discapacidad, especialmente con la comunidad sorda. Y cerró el discurso con un regalo: “Sí al arte, a la conexión, a la ternura y a la empatía”.

La frase más ingeniosa corrió a cargo de Toni Acosta, pasada la medianoche, cuando dijo: “Queda poquito, ¿eh? Empezamos la gala en febrero, y ya estamos en marzo”.

Y como cualquier buena película, la gala acabó feliz: con la banda sonora del “Amigos para siempre” de Los Manolos: una canción histórica, una ciudad de película, y como dijo Rigoberta Bandini, “una gala apañada”.