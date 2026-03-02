'Cook Music Fest'
Don Omar en Barcelona en 2026: fecha, cuándo salen las entradas y dónde comprarlas
El artista puertorriqueño inicia la venta de las entradas para su concierto en la ciudad condal con precios de hasta 210 euros
Don Omar actuará en Barcelona el 23 de julio
Don Omar, el rey del reggaeton, elige Tenerife para dar su único concierto en Europa
El artista puertorriqueño Don Omar (William Omar Landrón Rivera), con más de 13 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, está realizando una pequeña gira por España de la mano del festival 'Cook Music Fest'.
Don Omar es conocido como el rey (King of Kings, así se llama el álbum que lo posicionó como un referente global) en su género musical y fue fundamental en el Reggaetón a principios de los 2000 con clásicos como "Dile" con 274 millones de reproducciones y "Pobre Diabla" con 109 millones. Tras más de 20 años de éxitos, reconocimientos y una influencia imparable, continúa siendo un nombre imprescindible para entender el pasado, el presente y la evolución de este género urbano.
De momento, ya han sido confirmadas tres ubicaciones de su gira: Tenerife, Sevilla y, recientemente, Barcelona. En Tenerife, las entradas se agotaron en poco más de una hora, mientras que en Sevilla tardaron un poco más, pero también hubo un sold out total.
Ante la gran respuesta de estas dos ciudades, ahora le toca el turno a Barcelona, que espera con mucha ansia este concierto, ya que hace mucho tiempo que el artista no pisa la ciudad condal.
Como todos los fanáticos de Don Omar ya deben saber, ya han salido a la venta las entradas para el concierto. La venta ha empezado hoy, día 2 de marzo, en la web del festival y en las primeras horas se han vendido una cantidad muy elevada de entradas, con lo que se espera otro 'sold out'. De hecho, en alguna zona como el palco, ya se han agotado las entradas.
Las entradas se dividen por diferentes zonas y precios: la zona deL 'front stage' delante del escenario tiene un precio de 150 euros y 210 euros con el acceso anticipado. La zona de pista cuenta con un precio de 85 euros y, el resto de zonas de butacas, los precios oscilan entre los 80 y los 90 euros.
El concierto será el 23 de julio de 2026 a las 21:30 en el Estadi Olímpic de Montjuïc.
