Ana Belén vuelve al cine casi 20 años después con 'Islas': "Los miedos y las inseguridades son las de siempre"

La soledad y la importancia de tener a gente alrededor que sirva de soporte emocional. Estos son los principales temas sobre los que trata 'Islas', la nueva película de la directora Marina Seresesky, que cuenta con Ana Belén y Manu Vega como protagonistas en un reparto en el que también están Eva Llorach y Jorge Usón.

"No hay que darle la espalda a la realidad, hay que crear un círculo de familia, de seguridad, que te haga no sentirte solo", relata Ana Belén a este diario para describir el filme, estrenado el pasado viernes 27 de febrero en los cines. La artista interpreta a Amparo, una actriz en horas bajas que vuelve al hotel donde vivió su época dorada. Allí conoce a Toni, un chico "que se ha quedado atrapado a nivel emocional", tal y como lo define Manu Vega. Juntos transitan por un viaje emocional explorando las necesidades de cada uno.

Además, el filme incorpora unas pinceladas de crítica social. En el hotel en el que se desarrolla el argumento hay un grupo de migrantes africanos a los que no se les hace caso: "Nadie les pregunta, y los miran casi como si fuera un zoológico, pero nadie les pregunta por qué están ahí. Esto también habla de nosotros como sociedad: somos turistas que vemos la vida sin preguntar a nadie ni nada por su vida", explica Marina Seresesky, directora de la película.

En el largometraje, el espacio cobra un rol muy importante. "El hotel se convierte en un personaje más: es el gigante donde la soledad se subraya por la enormidad del lugar", argumenta Seresesky. De hecho, prácticamente todo el rodaje se hizo en la misma localización. La directora asegura que estuvo buscando la ubicación ideal por todo Tenerife hasta encontrar el sitio idóneo.

Rodar con el hotel en marcha

De esta manera, el equipo filmó el largometraje durante cuatro semanas, mientras el hotel estaba en funcionamiento. Así, todo el equipo vivió prácticamente dentro del set de rodaje durante este tiempo. "Por un lado, era maravilloso, y, por otro, también nos dio alguna complicación, pero nos aportaba tanto que nos tiramos de cabeza", detalla Seresesky.

Aunque el proceso de rodaje fue breve, los actores aseguran que la película se definió "en mayor medida durante los ensayos y en los momentos previos, que en el momento de la grabación", ya que la fase de preparación fue más larga y extensa. Aún así, no faltaron anécdotas en el set. Ana Belén recuerda cómo durante una de las escenas en las que se tenía que tirar al agua sufrió un corte de digestión. "La sorpresa fue cuando al cabo de un rato, cuando ya pensábamos que habíamos acabado el día, apareció Ana vestida de nuevo y lista para grabar", detalla Vega entre risas cómplices de su compañera.

Con este filme, Ana Belén ha vuelto al cine después de prácticamente 20 años sin hacerlo. Aunque la artista ha regresado con ilusión, explica que hay aspectos que no cambian: "Ha sido lo de siempre, es decir, conozco el oficio, pero al final los miedos y las inseguridades son las de siempre".