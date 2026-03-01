Rosalía, estrella de los Brit Awards, entona el icónico "sunshine" de Liam Gallagher durante la gala

Rosalía fue una de las grandes estrellas de la gala de los Brit Awards celebrada anoche en Manchester. La catalana, a 15 días de arrancar en Lyon (Francia) la gira de su cuarto disco, 'Lux', cosechó el premio a la mejor artista internacional en unos galardones que tuvieron como vencedora a la inglesa Olivia Dean (cuatro estatuillas, entre ellas mejor artista británica y álbum del año por 'The art of loving').

Más allá de las condecoraciones, Rosalía, que se impuso a nombres como Bad Bunny, Taylor Swift o Lady Gaga, protagonizó una de las actuaciones más destacadas de la noche a partir de 'Berghain', ese memorable primer 'single' del álbum, que tuvo dos giros inesperados durante el directo. Primero, por la aparición sorpresa (y divina) de Björk, con vestido y presencia de ser de otro mundo, para interpretar su parte de la pieza. Y, segundo, por un final acelerado con Rosalía y todos los músicos bailando una versión de 'Berghain' con desenlace techno.

Sara Fernández

Sin embargo, la cantante de Sant Esteve Sesrovires protagonizó otro de los momentos de la noche, aunque no tuvo que ver con los premios ni con lo musical. Rosalía se puso a los presentes en el Co-Op Live de Manchester en el bolsillo cuando el presentador de la gala, el cómico Jack Whitehall, se acercó a la mesa en la que la catalana seguía la ceremonia (por cierto, junto a su nuevo mánager, Jonathan Dickins) y le preguntó sobre cuántos idiomas había metido en su último disco, 'Lux'. Ella respondió: "La pregunta del millón. Trece o catorce, ya no lo sé". Ahí el maestro de ceremonias la invitó a probar el mancuniano, dialecto de Manchester, en su próximo trabajo. A lo que Rosalía respondió con el icónico "Sunshine" de Liam Gallagher, para después declararse seguidora incondicional de Oasis. "Liam Gallagher, quizá no me conozcas, pero yo sí sé quién eres", dijo antes de entonar el "sunshine".

El pequeño de los Galllagher no estaba en los Brit Awards, pero Noel sí, y recibió el premio al compositor del año tras el regreso triunfal de Oasis a los escenarios. Los Gallagher, seguidores del Manchester City, fueron felicitados por el entrenador 'citizen', Pep Guardiola, en otro momento de la noche con protagonismo catalán.