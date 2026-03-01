Muere a los 82 años Eugènia Balcells, pionera del arte audiovisual en Catalunya y referente internacional

La artista Eugènia Balcells ha muerto a los 82 años, según ha avanzado el diario Ara y ha podido confirmar ACN. Fue pionera del cine experimental y del arte audiovisual en Catalunya. En 2010 recibió el Premi Nacional d’Arts Plàstiques de la Generalitat y en 2025 fue galardonada con la Creu de Sant Jordi.

Nacida en Barcelona en 1943, se trasladó a Nueva York en 1968. Vivió durante muchos años en Estados Unidos pero también pasó temporadas residiendo a caballo entre las dos ciudades. Sus instalaciones se han expuesto en Nueva York, pero también en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), en el Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) y en el Museo Reina Sofía de Madrid, entre otros.

Referente "absoluta"

Balcells estudió arquitectura técnica en Barcelona. En 1968 se trasladó a Estados Unidos, donde se graduó con un máster en artes en la Universitat d’Iowa (1971). Trabajó para la prestigiosa firma de diseño Chermayeff & Geismar. Interesada por el audiovisual, se fue a Nueva York. A partir de 1975, y ya en Barcelona, se vinculó a los ámbitos del arte alternativo y a los intentos de abrir espacio al cine experimental y al videoarte. A partir de 1988 vivió entre Nueva York y Barcelona.

De orientación conceptual, su obra está formada por vídeos, cine experimental, instalaciones y montajes, en los que utilizaba material publicitario y fotográfico y, con frecuencia, el sonido. También realizó algunas piezas cinematográficas, entre cortometrajes y películas como "Àlbum" o "Boy meets girl".

Hace menos de un año, en junio de 2025, el MNAC acogió la instalación multimedia "Des del centre", más de 40 años después de haberla expuesto en Nueva York (Estados Unidos). En la Sala Oval se colocó una gran cúpula iridiscente que representaba un ojo humano que se relaciona con la luz. En el interior se podían ver 12 pantallas con fragmentos de vídeo del mundo entrelazados con música de Peter Van Riper.

Ciencia y espiritualidad

Pepe Serra, director del MNAC, ha destacado a Balcells como una "gran artista, una mujer libre, una artista radical y de vanguardia, pionera en el videoarte, el cine experimental y la instalación multimedia". En declaraciones a la ACN, la ha calificado de "referencia absoluta en el mundo del arte contemporáneo a escala internacional".

Serra ha explicado que Balcells, con quien mantenía una relación estrecha desde hacía 30 años, siempre ha explorado los mismos temas: "la relación con el universo, con el mundo, desde la ciencia y la espiritualidad, planteando grandes cuestiones de fondo sobre el propio sentido de la existencia, del conocimiento".

Desde el MNAC lamentan mucho su pérdida pero están satisfechos de haber podido exponer "Des del centre" en 2025, una instalación "de la que ella estaba tan contenta". "Nos decía muy a menudo que tenía un carácter de culminación, de gran final, de resumen de sus líneas de trabajo", ha señalado Serra.