'Barcelona, t'estimo': el homenaje de Bad Gyal y Arrels de Gràcia a la ciudad con la leyenda Gato Pérez

Primero, tras una breve charla con el director de 'Sirat', Oliver Laxe, Rigoberta Bandini, copresentadora de los Goya 2026 junto a Luis Tosar, bordó un sorprendente 'De tot cor', de Tomeu Penya, cuando la ceremonia sobrepasaba su ecuador, ya pasada la medianoche. Luego, Arrels de Gràcia, sí, sí, los destacados herederos de tantos grupos que han germinado en el barrio barcelonés, con sus palmas, sus guitarras, como la de su líder, Jonathan Ximenis, y su orgullo y ADN rumbero, condujeron la entrada de una versión de 'La rumba de Barcelona', de Gato Pérez, para otra asombrosa actuación con Bad Gyal como voz protagonista (y cantando en catalán). Un homenaje a la leyenda de la rumba catalana, al propio género y a la ciudad de Barcelona. En la pantalla del escenario se leyó sobre un fondo blanco: 'Barcelona, t'estimo <3'.

La cantante Bad Gyal posa a su llegada a la ceremonia de entrega de los Premios Goya en su 40 edición. / JORDI COTRINA

Bad Gyal, que lanzará su segundo álbum, 'Más cara', el próximo 6 de marzo, apareció por el patio de butacas (pasó por delante de Leiva o el propio Tosar), acompañada de bailarines y figurantes, en una actuación plagada de mensajes. Ahí estaban las camisetas del Sindicat de Llogateres, de Top Manta, o ese par de chavales que se pasaban un balón sobre el escenario vestidos de Barça y Espanyol. Terminó con una fiesta diversa, con un patinador cruzando por ahí como si eso fuese la mismísima plaza del Macba, y con cada uno bailando al eterno Gato Pérez a su manera y celebrando esa pieza que une a todos los barrios de Barcelona en una sola canción. Aunque termine diciendo eso de "Gràcia rei de tots els barris; de la festa i del sabor" para orgullo de Arrels de Gràcia, esta noche en un merecido escenario y en representación a un género que sobrevive a través de genes, corros y fiestas populares.