Premios Goya 2026
Premios Goya 2026, en directo: última hora de los nominados, favoritos y los preparativos de la gala en Barcelona

La actriz Susan Sarandon fotografiada en Barcelona el día previo a la gala de los Goya donde recogerá el Goya Internacional por su trayectoria profesional.

La actriz Susan Sarandon fotografiada en Barcelona el día previo a la gala de los Goya donde recogerá el Goya Internacional por su trayectoria profesional. / Jordi Cotrina / EPC

Leticia Blanco

Leticia Blanco

El cine español celebra hoy sábado, 28 de febrero, su gran fiesta en Barcelona, que acogerá 25 años después la gala de los Premios Goya. La edición de este año tiene como favoritas --por número de nominaciones-- a 'Los Domingos', con trece, y a 'Sirat', con once.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de los Premios Goya 2026

