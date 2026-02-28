Premios Goya 2026, en directo: última hora de los nominados, favoritos y los preparativos de la gala en Barcelona

El cine español celebra hoy sábado, 28 de febrero, su gran fiesta en Barcelona, que acogerá 25 años después la gala de los Premios Goya. La edición de este año tiene como favoritas --por número de nominaciones-- a 'Los Domingos', con trece, y a 'Sirat', con once.

Llega el día de los Premios Goya Esta noche se entregan en Barcelona los premios Goya del cine español. Las películas 'Los domingos', con 13 nominaciones, y 'Sirat', con 11, parten como favoritas.

¿Quiénes fueron los ganadores del año pasado? El cine español vivió una edición de los Premios Goya en la que las favoritas, 'El 47' , que partía con 14 nominaciones y 'La infiltrada', con 13, ganaron 'ex aequo' el premio a la Mejor Película, en un giro de guion sin precedentes en la historia de los galardones. Aquí, la lista de los premiados completa.

Los Mossos despliegan un amplio dispositivo para garantizar la seguridad de los invitados a los Goya Pese a que la ceremonia de los Goya está prevista para este sábado 28 de febrero en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB), los actos previos a la entrega de premios ya han comenzado y con ellos el dispositivo de seguridad diseñado por los Mossos d'Esquadra específico para esta fiesta del cine. Decenas de agentes de la policía catalana se han movilizado para garantizar que todo se desarrolle sin incidentes y que los asistentes a la gala, tanto autoridades como celebridades, puedan participar con tranquilidad en los eventos previstos. Lea aquí la noticia completa.

Directores nominados ven un "momento dulce" en el cine español y de nuevas voces Los directores Oliver Laxe ('Sirat'), Alauda Ruiz de Azúa ('Los domingos'), Carla Simón ('Romería') y Jose Maria Goenaga y Aitor Arregui ('Maspalomas'), cuatro de los cinco realizadores nominados a mejor dirección en los Premios Goya, han considerado que el cine español vive un "momento dulce" con mayor presencia en festivales y de nuevas voces y miradas. En un encuentro organizado por la Academia de Cine la víspera de los Premios, al que no ha podido acudir el quinto nominado Albert Serra ('Tardes de soledad'), Simón ha afirmado que es "un momento dulce, con muchas voces distintas para descubrir" y con diversidad en el cine español en el sentido más amplio de la palabra.

Ramón Vendrell Susan Sarandon, Premio Goya Internacional: "De Pedro Sánchez sé que es alto y guapo y que está en el lado correcto de la historia" Susan Sarandon (Nueva York, 1946) derrochó encanto y contundencia en el multitudinario encuentro con la prensa que mantuvo en El Born. Museu d'Història de Barcelona este viernes, víspera de la gala de los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, en la que recibirá el Goya Internacional en reconocimiento a su carrera. Lea aquí la noticia completa.

Sánchez, Illa y Collboni asistirán a la ceremonia de los Premios Goya en Barcelona El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, entre otras autoridades, asistirán este sábado a la ceremonia de la 40 edición de los Premios Goya en el Auditori CCIB de Barcelona. También asistirán la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, y el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Marcé. De los Comuns, asistirán a la gala del cine la coordinadora Gemma Tarafa, el portavoz parlamentario David Cid, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau y el alcaldable por Barcelona Gerardo Pisarello. Por parte del PP acudirá a la ceremonia de entrega de los Goya su portavoz en la Cámara catalana, Juan Fernández, mientras que por parte de Junts no asistirá ningún representante a la ceremonia, tampoco el presidente del Parlament, Josep Rull.

Quim Casas ¿Quién es esa chica? Blanca Soroa y Llúcia Garcia, de la calle a la alfombra roja de los Goya Blanca Soroa, Llúcia Garcia, Elvira Lara, Andrea Fandós, Carla Quílez y Maria Morera y Nicolle García. Son recién llegadas al cine y protagonistas absolutas, o compartido con una actriz adulta (Patricia López Arnaiz, Antonia Zegers), de, respectivamente, ‘Los domingos’ (2025), ‘Romería’ (2025), ‘Los Tortuga’ (2024), ‘Las niñas’ (2020), ‘La maternal’ (2022) y ‘Llibertat’ (2021). Títulos significativos de un cine español en el que han aflorado directoras que tratan temas desde la experiencia propia y enfrascadas en un laborioso trabajo de audiciones y ensayos para encontrar a sus actrices, explicar lo que se quiere de ellas y dirigirlas. Iniciarlas, generalmente, en un mundo que tan siquiera habían imaginado transitar, el de la interpretación... En este enlace puede leer el reportaje completo de Quim Casas sobre las nuevas caras del cine español.

'Los domingos', película con más nominaciones (13) 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, con 13 nominaciones, y 'Sirat', de Oliver Laxe, 11, son las películas favoritas para la 40 edición de los Goya. Aquí encontrará la lista completa de nominaciones a los premios.

Leticia Blanco 2025, el mejor año del cine español "Ha sido uno de los años más brillantes en cantidad y calidad. No hemos tenido ningún problema para conseguir nominar cinco películas magníficas, pero podríamos haber nominado otras diez más, probablemente. Sí, creo que es el mejor año del cine español", afirma el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite "El cine catalán siempre ha sido un cine diferenciado. Barcelona ha sido una plaza fundamental en la historia del cine español", explica en esta entrevista dode habla de los abusos en el cine, la escasa presencia femenina en el palmarés y hasta de 'Torrente'.