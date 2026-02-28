Varias personas se manifiestan por la precarización laboral en el sector audiovisual durante los Goya

La sección sindical del Audiovisual de la CNT de Barcelona se ha manifestado este sábado a la entrada de los premios Goya para denunciar “la precarización laboral” que, según la organización, afecta “de forma estructural al sector audiovisual”. "Sin derechos no hay cultura", han reclamado en sus pancartas.

Una decena de personas se ha reunido en el Fórum para demandar que, “durante años, las condiciones laborales se han deteriorado en una industria” y "hablar de horas extra, del cumplimiento del convenio o de mejoras laborales sigue siendo incómodo”. Asimismo, la organización ha afirmado que “ninguna de las producciones que compiten este año por los galardones ha cumplido íntegramente el convenio colectivo”.

Los manifestantes han denunciado las largas jornadas de trabajo, en ocasiones de 11 y 12 horas, así como los traslados no remunerados ni computados como tiempo de trabajo efectivo o los incumplimientos de los periodos mínimos de descanso entre jornadas y fines de semana.