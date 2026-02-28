Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Premios Goya 2026Alfombra roja GoyaHorario GoyaPresentadores GoyaNominados GoyaIránTrumpEncuesta elecciones AndalucíaEstrecho de OrmuzPrecio aceite de oliva23-FRobosUcraniaBarça
instagramlinkedin

Cine

Varias personas se manifiestan por la precarización laboral en el sector audiovisual durante los Goya

Premios Goya 2026, en directo: última hora de la alfombra roja, que empieza a animarse con los primeros artistas, nominados y otros preparativos de la gala en Barcelona

Una decena de personas de la CNT se manifiesta en la entrada de los premios Goya en Barcelona

Una decena de personas de la CNT se manifiesta en la entrada de los premios Goya en Barcelona / Manu Mitru / EPC

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La sección sindical del Audiovisual de la CNT de Barcelona se ha manifestado este sábado a la entrada de los premios Goya para denunciar “la precarización laboral” que, según la organización, afecta “de forma estructural al sector audiovisual”. "Sin derechos no hay cultura", han reclamado en sus pancartas.

Una decena de personas se ha reunido en el Fórum para demandar que, “durante años, las condiciones laborales se han deteriorado en una industria” y "hablar de horas extra, del cumplimiento del convenio o de mejoras laborales sigue siendo incómodo”. Asimismo, la organización ha afirmado que “ninguna de las producciones que compiten este año por los galardones ha cumplido íntegramente el convenio colectivo”.

Noticias relacionadas

Los manifestantes han denunciado las largas jornadas de trabajo, en ocasiones de 11 y 12 horas, así como los traslados no remunerados ni computados como tiempo de trabajo efectivo o los incumplimientos de los periodos mínimos de descanso entre jornadas y fines de semana.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Crítica de 'Los Bridgerton (temporada 4, parte 2)': lo que el mundo necesita ahora es amor
  2. Sam Heughan y Caitriona Balfe, ante el final de 'Outlander': 'Jamie y Claire estarán con nosotros para siempre
  3. La baronesa Carmen Thyssen quiere un director catalán para su museo de Barcelona y que el 'Mata Mua' de Gauguin esté en la inauguración
  4. László Krasznahorkai, Nobel de Literatura: 'Las cosas nunca han ido bien, ni siquiera cuando vivíamos en las cavernas
  5. Juliette Binoche: 'Los artistas no estamos aquí para dar opiniones, sino para cambiar el mundo
  6. La rajada en antena
  7. Susan Sarandon, Premio Goya Internacional: 'De Pedro Sánchez sé que es alto y guapo y que está en el lado correcto de la historia
  8. Premios Goya 2026, en directo: última hora de los nominados, favoritos y los preparativos de la gala en Barcelona

Premios Goya 2026, en directo: la alfombra roja de Barcelona se llena de estrellas

Premios Goya 2026, en directo: la alfombra roja de Barcelona se llena de estrellas

Premios Goya 2026: horario, nominaciones y dónde ver la gala que se celebra en Barcelona

Premios Goya 2026: horario, nominaciones y dónde ver la gala que se celebra en Barcelona

Las imágenes de la alfombra roja de los premios Goya 2026

Alfombra roja de los Premios Goya 2026

Ambiente en el exterior antes de la gala de los premios Goya 2026

Alfombra roja de los Premios Goya 2026: los vestidos más espectaculares y otras sorpresas, de Nieves Álvarez a Laura Escanes y Paula Vázquez

Alfombra roja de los Premios Goya 2026: los vestidos más espectaculares y otras sorpresas, de Nieves Álvarez a Laura Escanes y Paula Vázquez

'FREE PALESTINE', la chapa que desfila por la alfombra roja de los Goya 2026

'FREE PALESTINE', la chapa que desfila por la alfombra roja de los Goya 2026

Varias personas se manifiestan por la precarización laboral en el sector audiovisual durante los Goya

Varias personas se manifiestan por la precarización laboral en el sector audiovisual durante los Goya