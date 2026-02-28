Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así ha sido el número inicial de los premios Goya 2026

Los Premios Goya 2026, en directo: primer Goya para Albert Serra y 2 para 'Sirat'

Rigoberta Bandini y Luis Tosar actúan al inicio de la gala de los Goya 2026

Rigoberta Bandini y Luis Tosar actúan al inicio de la gala de los Goya 2026 / Manu Mitru / EPC

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La gala de los premios Goya 2026, celebrada en el Auditori del Fórum de Barcelona, ha dado el pistoletazo de salida poco después de las 22 horas con la actuación musical de Rigoberta Bandini y Luis Tosar, presentadores también en esta ocasión de la cita más importante del cine español.

La cantante y el actor han inaugurado la entrega de galardones con una interpretación de una versión única de la canción 'Hoy puede ser un gran día', de Joan Manuel Serrat.

Noticias relacionadas

En los primeros segundos de actuación, los intérpretes han recreado el 'backstage' de la gala hasta su llegada al escenario de los Goya. En la imagen se ha colado Silvia Abril, como camarera de un bar, y Cayetana Guillén-Cuervo, como regidora de los premios.

