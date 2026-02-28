Así ha sido el número inicial de los premios Goya 2026

La gala de los premios Goya 2026, celebrada en el Auditori del Fórum de Barcelona, ha dado el pistoletazo de salida poco después de las 22 horas con la actuación musical de Rigoberta Bandini y Luis Tosar, presentadores también en esta ocasión de la cita más importante del cine español.

La cantante y el actor han inaugurado la entrega de galardones con una interpretación de una versión única de la canción 'Hoy puede ser un gran día', de Joan Manuel Serrat.

En los primeros segundos de actuación, los intérpretes han recreado el 'backstage' de la gala hasta su llegada al escenario de los Goya. En la imagen se ha colado Silvia Abril, como camarera de un bar, y Cayetana Guillén-Cuervo, como regidora de los premios.