Méndez Leite: "El viaje a ninguna parte de los Goya sigue con paso firme"

El presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, ha subrayado este sábado en su discurso durante la 40 edición de los premios Goya, últimos de su actual mandato, que "aquel viaje a ninguna parte" iniciado entonces "ha sobrepasado su incierto destino y sigue adelante con paso firme y seguro".

Antes de dar el Goya Internacional a Susan Sarandon, Méndez-Leite se ha dirigido a los miembros de la Academia, que ha definido como "un proyecto en marcha consolidado y prestigioso" a pesar de las "múltiples dificultades" a lo largo de estas cuatro décadas y ha recordado que la película ganadora de aquella primera edición de los Goya fue, precisamente, 'El viaje a ninguna parte'.

"Hace ahora 40 años los miembros de la primera Junta Directiva de aquella recién nacida Academia acudieron a mi despacho en la Dirección del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales en demanda de una ayuda para financiar la primera gala de los Goya. Atendí su demanda amablemente como era mi obligación y la primera gala les salió francamente bien", ha relatado.

Premiados por los Goya 2026. Álvaro Cervantes posando con el Goya a mejor actor de reparto en la 40 edición de los premios Goya 2026 / Jordi Cotrina

Aquella primera ceremonia de los Goya se celebró en 1987 en Madrid por la recién creada Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. El gran triunfador de la noche se quedó en casa. Fernando Fernán-Gómez no recogió los premios que obtuvo, entre ellos el de mejor película.

En la actualidad, "desde la presidencia de la Academia, vengo a contaros que el cine español goza de buenísima salud", ha dicho Méndez-Leite, de 81 años, que aún no ha anunciado si se volverá a presentar a las elecciones, cuando el próximo mes de junio acabe su mandato.

"Me queda una pequeña penita: en mi primera gala os pedí que dejáramos las 'pelis' y volviéramos a las películas. Ha sido inútil: me rindo. En junio hay elecciones en la Academia, así que si el año que viene no nos vemos, que sigáis yendo a las salas y que os gusten las 'pelis'. Y los 'docus'", ha rematado.

Pero además de la celebración, Méndez-Leite ha llamado "a la reflexión sobre la preocupante situación de desprecio de los derechos humanos que se está produciendo por doquier y desde el poder político".

Así, sin olvidar el genocidio de Gaza, ha llamado la atención "sobre la brutal persecución de migrantes y disidentes en los EE.UU, la represión, encarcelamiento y ejecución de mujeres en Irán, Afganistán y otros lugares, y los continuos bombardeos sobre la población de Ucrania, entre otros muchos desmanes en distintos puntos de nuestro degradado mundo".

"Sé que nosotros no vamos a arreglar el mundo, pero las noticias de hoy mismo no invitan a mirar hacia otro lado", ha dicho en probable referencia a los bombardeos sobre Irán.