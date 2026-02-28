Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Premios Goya 2026Alfombra roja GoyaSusan SarandonTrumpIránPresentadores GoyaNominados GoyaEncuesta elecciones AndalucíaRobosBarçaInmigración Salt
instagramlinkedin

Los premios del cine español

Méndez Leite: "El viaje a ninguna parte de los Goya sigue con paso firme"

Premios Goya 2026, en directo: ganadores y última hora de la gala desde Barcelona

El presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, en la 40º edición de los Premios Goya.

El presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, en la 40º edición de los Premios Goya. / David Zorrakino / Europa Press

EFE

EFE

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, ha subrayado este sábado en su discurso durante la 40 edición de los premios Goya, últimos de su actual mandato, que "aquel viaje a ninguna parte" iniciado entonces "ha sobrepasado su incierto destino y sigue adelante con paso firme y seguro".

Antes de dar el Goya Internacional a Susan Sarandon, Méndez-Leite se ha dirigido a los miembros de la Academia, que ha definido como "un proyecto en marcha consolidado y prestigioso" a pesar de las "múltiples dificultades" a lo largo de estas cuatro décadas y ha recordado que la película ganadora de aquella primera edición de los Goya fue, precisamente, 'El viaje a ninguna parte'.

"Hace ahora 40 años los miembros de la primera Junta Directiva de aquella recién nacida Academia acudieron a mi despacho en la Dirección del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales en demanda de una ayuda para financiar la primera gala de los Goya. Atendí su demanda amablemente como era mi obligación y la primera gala les salió francamente bien", ha relatado.

Premiados por los Goya 2026

Premiados por los Goya 2026

Ver galería

Premiados por los Goya 2026. Álvaro Cervantes posando con el Goya a mejor actor de reparto en la 40 edición de los premios Goya 2026 / Jordi Cotrina

Aquella primera ceremonia de los Goya se celebró en 1987 en Madrid por la recién creada Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. El gran triunfador de la noche se quedó en casa. Fernando Fernán-Gómez no recogió los premios que obtuvo, entre ellos el de mejor película.

En la actualidad, "desde la presidencia de la Academia, vengo a contaros que el cine español goza de buenísima salud", ha dicho Méndez-Leite, de 81 años, que aún no ha anunciado si se volverá a presentar a las elecciones, cuando el próximo mes de junio acabe su mandato.

"Me queda una pequeña penita: en mi primera gala os pedí que dejáramos las 'pelis' y volviéramos a las películas. Ha sido inútil: me rindo. En junio hay elecciones en la Academia, así que si el año que viene no nos vemos, que sigáis yendo a las salas y que os gusten las 'pelis'. Y los 'docus'", ha rematado.

Pero además de la celebración, Méndez-Leite ha llamado "a la reflexión sobre la preocupante situación de desprecio de los derechos humanos que se está produciendo por doquier y desde el poder político".

Así, sin olvidar el genocidio de Gaza, ha llamado la atención "sobre la brutal persecución de migrantes y disidentes en los EE.UU, la represión, encarcelamiento y ejecución de mujeres en Irán, Afganistán y otros lugares, y los continuos bombardeos sobre la población de Ucrania, entre otros muchos desmanes en distintos puntos de nuestro degradado mundo".

Noticias relacionadas

"Sé que nosotros no vamos a arreglar el mundo, pero las noticias de hoy mismo no invitan a mirar hacia otro lado", ha dicho en probable referencia a los bombardeos sobre Irán.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL