Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Premios Goya 2026Alfombra roja GoyaSusan SarandonTrumpIránPresentadores GoyaNominados GoyaEncuesta elecciones AndalucíaRobosBarçaInmigración Salt
instagramlinkedin

Cine

Luis Tosar y Rigoberta Bandini arrancan los Goya con una condena a la "violencia" de las guerras de Irak, Irán y Gaza

Premios Goya 2026, la gala y ganadores en directo

Rigoberta Bandini y Luis Tosar en la actuación inaugural de los Goya 2026

Rigoberta Bandini y Luis Tosar en la actuación inaugural de los Goya 2026 / Manu Mitru / EPC

Agencias

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los presentadores de la gala de los Premios Goya, el actor Luis Tosar y la cantante Rigoberta Bandini, han comenzado la noche del cine español condenando la "violencia" de las guerras de Irak, Irán y Gaza. "Para condenar la violencia que esta industria siempre ha condenado", ha puntualizado Tosar. Además, han recordado que "hoy es un día especialmente triste porque Israel ha echado a Médicos sin Fronteras de la frontera y está dejando a millones de personas sin hospitalizar".

La gran noche del cine español ha comenzado con un homenaje a la canción 'Hoy puede ser un gran día' de Joan Manuel Serray y a los 40 años que cumplen los premios. Así, el vídeo inicial ha recorrido momentos icónicos de esta ceremonia a lo largo de sus años de vida.

Noticias relacionadas

En concreto, al tomar la palabra Tosar ha hecho mención a los premios del año 1998, cuando el entonces presidente de la Academia de Cine, José Luis Borau, cambió su discurso incial a última hora y se pintó las manos de blanco contra ETA para expresar su repulsa ante el asesinato del concejal sevillano del PP, Alberto Jiménez Becerril, y su esposa. "Nadie, nunca, jamás, en ninguna circunstancia, bajo ninguna ideología ni creencia, nadie puede matar a un hombre", afirmó.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL