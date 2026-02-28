Cine
Luis Tosar y Rigoberta Bandini arrancan los Goya con una condena a la "violencia" de las guerras de Irak, Irán y Gaza
Premios Goya 2026, la gala y ganadores en directo
Agencias
Los presentadores de la gala de los Premios Goya, el actor Luis Tosar y la cantante Rigoberta Bandini, han comenzado la noche del cine español condenando la "violencia" de las guerras de Irak, Irán y Gaza. "Para condenar la violencia que esta industria siempre ha condenado", ha puntualizado Tosar. Además, han recordado que "hoy es un día especialmente triste porque Israel ha echado a Médicos sin Fronteras de la frontera y está dejando a millones de personas sin hospitalizar".
La gran noche del cine español ha comenzado con un homenaje a la canción 'Hoy puede ser un gran día' de Joan Manuel Serray y a los 40 años que cumplen los premios. Así, el vídeo inicial ha recorrido momentos icónicos de esta ceremonia a lo largo de sus años de vida.
En concreto, al tomar la palabra Tosar ha hecho mención a los premios del año 1998, cuando el entonces presidente de la Academia de Cine, José Luis Borau, cambió su discurso incial a última hora y se pintó las manos de blanco contra ETA para expresar su repulsa ante el asesinato del concejal sevillano del PP, Alberto Jiménez Becerril, y su esposa. "Nadie, nunca, jamás, en ninguna circunstancia, bajo ninguna ideología ni creencia, nadie puede matar a un hombre", afirmó.
- Crítica de 'Los Bridgerton (temporada 4, parte 2)': lo que el mundo necesita ahora es amor
- Sam Heughan y Caitriona Balfe, ante el final de 'Outlander': 'Jamie y Claire estarán con nosotros para siempre
- La baronesa Carmen Thyssen quiere un director catalán para su museo de Barcelona y que el 'Mata Mua' de Gauguin esté en la inauguración
- László Krasznahorkai, Nobel de Literatura: 'Las cosas nunca han ido bien, ni siquiera cuando vivíamos en las cavernas
- Juliette Binoche: 'Los artistas no estamos aquí para dar opiniones, sino para cambiar el mundo
- La rajada en antena
- Susan Sarandon, Premio Goya Internacional: 'De Pedro Sánchez sé que es alto y guapo y que está en el lado correcto de la historia
- Premios Goya 2026, en directo: última hora de los nominados, favoritos y los preparativos de la gala en Barcelona