Luis Tosar, un actor padre en 'Salvador' y en la vida real

Luis Tosar, uno de los mejores actores de su generación con más de cien películas y series y tres Goya antes de presentar la gala de este sábado, no tenía claro a qué iba dedicarse cuando era un adolescente. 'Breakdancer' y grafitero en Lugo, hasta se le pasó por la cabeza meterse en las COE, Compañías de Operaciones Especiales del Ejército: había nacido en una aldea gallega, Xustás, y le tiraba el monte y la supervivencia. No encontró su camino hasta llegar al instituto, gracias a un compañero de pupitre, Jorge Coira, que le dirigió en sus primeros cortos, pero sobre todo a su profesora de literatura. Mavisa supo ver el potencial de aquella voz profunda, y además de ponerle a declamar poemas a la mínima ocasión le insistió para apuntarse al taller de teatro. Su maestra tuvo claro que iba a ser actor antes que él mismo, como Tosar le ha reconocido en varias entrevistas. Muy querido en su profesión, entre sus virtudes figura la de ser agradecido. Se siente deudor de las tablas de Juan Diego, de Carlos Blanco, con quien formó parte del elenco de la mítica serie gallega ‘Mareas Vivas’ y que le abrió puertas en aquellos primeros años, y de Javier Bardem, que le trató como un igual al conocerlo en los ‘Los lunes al sol’ (2002), con la que ganaría su primer Goya al mejor actor de reparto.

También de Icíar Bollaín, quien le ha dirigido en algunas de sus mejores películas como ‘Te doy mis ojos’ (2003), una de las primeras en abordar la violencia machista en España. Borda los papeles de villano, de Malamadre en ‘Celda 211’ a César, el siniestro portero de ‘Mientras duermes’, y aunque no le importa hacer de ‘malo’ prefiere variar de tipología. Tras formar parte del reparto de ‘Miami Vice’, rechazó a volver hacer de narco en ‘Prison Break’. Otra negativa insólita fue la que le dio a ‘Juego de Tronos’, solo porque no le gustaba la serie.

Siguiendo su instinto ha desarrollado una de las carreras más interesantes del cine español, pero nunca ha dado el salto a Hollywood. Aún así sigue marcando tendencia: la serie ‘Salvador’, donde encarna a un conductor de ambulancias que descubre que su hija (Claudia Salas) pertenece a una asociación neonazi, es lo más visto de Netflix España.

A sus 54 años, en la vida real también le ha marcado ser padre y ejercer como tal. En 2015 se casó con la actriz chilena Luisa Mayol, con la que tiene dos hijos, León y Luana, tras poner punto y final a una larga relación con Marta Etura. La distancia a la que se desarrolle el rodaje influye al elegir sus proyectos en esta nueva etapa. También se esfuerza más en no llevarse el trabajo a casa, en el sentido de no ensimismarse cuando un papel le lleva a lugares sombríos.

Menos conocida es su alma cabaretera fuera de Galicia, según él mismo bromea. En 2007 formó el grupo, ‘Di Elas’, junto con otros músicos como el recientemente fallecido Piti Sanz. Pese a sus inicios 'hiphoperos', fue rockerinzándose progresivamente, y entre sus dos pasiones artísticas al final ganó la interpretación. Calvo desde los 26 años, aunque en su primera juventud llevó el pelo largo, con el paso del tiempo su edad y su aspecto físico comenzaron a concordar. Superadas sus inseguridades y templada su ambición en la edad madura, en la actualidad disfruta de su plenitud, en lo profesional y en lo personal.