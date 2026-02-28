De qué van los Goya: dos maneras de buscar lo espiritual, de 'rave' o en un convento, y el año del cine vasco

Dos aspectos destacan en los premios Goya de este año. Por un lado la masiva presencia de nominados vascos. Por el otro, uno de los temas recurrentes en los últimos meses: la inesperada búsqueda de la espiritualidad, o algo parecido, que se ha instalado en los productos culturales españoles. Del fenómeno Rosalía con su disco ‘Lux’, aparecido el pasado octubre, a los temas que tratan las dos máximas candidatas a los Goya, ‘Los domingos’ (Concha de Oro en San Sebastián) y ‘Sirat’ (Premio del Jurado en Cannes y elegida por la Academia española del cine para los Oscar).

Este último aspecto, el de competir en los premios del cine estadounidense, ¿le da ventaja al filme de Oliver Laxe sobre el ‘trance’ en el desierto? Puede que sí teniendo en cuenta que ha pasado el último corte y competirá como mejor película internacional con ‘Valor sentimental’, ‘El agente secreto’, ‘Un simple accidente’ y ‘La voz de Hind’. Pero recordemos que en 2022, el año en el que la Academia apostó por ‘Alcarràs’ para competir en Hollywood –venía de ganar el Oso de Oro en Berlín–, la película de Carla Simón obtuvo 11 nominaciones a los Goya y se fue de vacío.

José Ramón Zoroiz en 'Maspalomas'. / EPC

‘Los domingos’ parte con 13, y ‘Sirat’ tiene 11. Le sigue con nueve una producción vasca, ‘Maspalomas’. El auge vasco en la presente edición no solo incluye los apartados en los que puede ganar el filme del colectivo Moriarty (película, dirección, guion original, actor, actor de reparto, fotografía, música, dirección artística y maquillaje y peluquería). La película de la directora de Baracaldo Adelaida Ruiz de Azua también entra en el fragor de la batalla de forma masiva, aunque dos de sus intérpretes principales, la debutante Blanca Soroa y el actor Miguel Garcés, sean coruñesa y vallisoletano. Susana Abaitua, protagonista de ‘Un fantasma en la batalla’, se suma a la lista de nombres vascos.

Un fotograma de 'Los domingos', película de Alauda Ruiz de Azúa sobre una vocación religiosa que es la que cuenta con más nominaciones a los Goya 2026. / Archivo

El cine catalán no queda precisamente en desventaja. Carla Simón y Albert Serra rivalizan en la categoría de mejor dirección, y Jaime Claret Muixart (‘Estrany riu’), Gerard Oms (‘Molt lluny’) y Gemma Blasco (La furia’) lo hacen en la de dirección novel. El filme de Simón, ‘Romería’, tiene nueve nominaciones, y el de Serra, ‘Tardes de soledad’, compite por el mejor documental y parece uno de los premios más cantados de la velada, con ‘Flores para Antonio’, quizá, acechando. En la categoría de mejor actriz revelación, la joven Blanca Soroa, que encarna a la adolescente que quiere ingresar en un convento en ‘Los domingos’, tiene serias rivales en tres películas catalanas: Elvira Lara, Llúcia Garcia y Miriam Garlo por ‘Los Tortuga’, ‘Romería’ y ‘Sorda’.

Ganadores de los Premis Gaudí 2026. Eva Libertad (d) recibe el premio a la Mejor Dirección por la película 'Sorda', / Agencias

Todo parece indicar que entre ‘Los domingos’, ‘Sirat’ y, en menor grado, ‘Maspalomas’, ‘Sorda’ y ‘Romería’, estarán los premios grandes. ‘La cena’, comedia ambientada al finalizar la guerra civil española, es a todas luces la ‘outsider’ de la ecuación; un filme más distendido –dada la severidad del resto– que acostumbra a aparecer como equilibrio en las nominaciones. El thriller ‘Los Tigres’, ‘Un cautivo’ –la fantasía de Alejandro Amenábar con el cautiverio de Cervantes en Argel– y ‘Un fantasma en la batalla’ –la película sobre el conflicto vasco desde la perspectiva de una Guardia Civil infiltrada– pueden dar juego en categorías técnicas.

Oliver Laxe en el rodaje de 'Sirat'. / EPC

Cintas como ‘Maspalomas’ o ‘Romería’ exploran la reconciliación, sea con la identidad sexual a la que uno debe renunciar por presiones sociales o la de una joven con su familia biológica. Otras como ‘Sorda’ no dejan de hablar de los complejos procesos de la maternidad, mientras que ‘Estrany riu’ explora un género instaurado, el ‘coming of age’, desde una perspectiva bien distinta e innovadora. En ‘Los Tortuga’ conviven varias temáticas –la migración, las relaciones generacionales, la diferencia entre campo y ciudad, la convivencia entre culturas–, y ‘Més lluny’ habla también de la inmigración y de la crisis económica que arrancó en 2008. ‘Los Tigres’ utiliza un soporte claro de género para explorar también las crisis personales, sociales y económicas. La historia y la realidad española de las últimas ocho décadas están presentes, aunque con miradas bien distintas, en la dictadura franquista de ‘La cena’ y la lucha contra el terrorismo vasco –surgido de aquella dictadura– en ‘Un fantasma en la batalla’.

Pero los temas dominantes de este año acuden a la espiritualidad, o la búsqueda de algo distinto en las existencias cotidianas del mundo capitalista, que procuran, también de manera antagónica, los filmes de Laxe y Ruiz de Azua. El primero lo hace con estilo más magnético –espiritual en cierta medida– retratando a unos personajes que viven fuera del sistema con sus ‘raves’ y viajes por el desierto. El mismo título es un indicativo de los propósitos del director, pues ‘Sirat’ significa según el islam “el puente más delgado que conduce del infierno al paraíso”. ‘Los domingos’ es, pese a cierta ambigüedad, más directa en todo: una joven quiere ser monja y, sin pertenecer a una familia devota, eso la convierte en una persona anómala en el mundo actual.

Veremos si la nueva espiritualidad halla eco en los premios de este año.