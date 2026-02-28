'FREE PALESTINE', la chapa que desfila por la alfombra roja de los Goya 2026

Presentadores como Inés Hernand e integrantes de varios equipos de cintas nominadas en la 40 edición de la gala de los Goya han comenzado a desfilar por la alfombra roja, que se celebra este sábado en Barcelona, en torno a las 18.00 horas y, como complemento a sus atuendos, se ha podido ver cómo en la solapa se vislumbraba en varios de ellos un elemento común: la chapa con el símbolo de la sandía y el lema 'FREE PALESTINE'. La acción no es ninguna sorpresa puesto que los promotores de la iniciativa ya avisaron hace días de que pedirían a los nominados e invitados que portasen ese lema para no olvidarse de Gaza.

Cinco asociaciones en favor de Palestina (Artistas con Palestina, Trabajadores del Cine x Palestina, Prou Complicitat amb Israel, Fin al Comercio de Armas y Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina) habían enviado un argumentario y chapas con el mensaje 'Free Palestine' a los nominados y presentadores de los galardones. Esta iniciativa se producía antes de conocerse el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán este sábado.

Alfombra roja de los Premios Goya 2026. Luis Tosar y Rigoberta Bandini / Jordi Cotrina

El objetivo de las cinco entidades, según el documento al que tuvo acceso Europa Press, es que los profesionales del cine y la cultura pidan la libertad para Palestina y denuncien "el genocidio de Israel y el embargo de armas", así como la ruptura "total" de relaciones con Israel "cada vez que tengan acceso a un micrófono".

Para ello, las entidades pedían que lleven la chapa que les han enviado, con el mensaje 'Free Palestine'. Además, les animaban a alzar la voz: "Cuantas más artistas alcéis la voz, más impacto tendrá en prensa y servirá como palanca de presión hacia el Gobierno", destacaron.

Portavoces de la acción aseguraron a Europa Press que "tanto nominados como presentadores han mostrado interés en continuar visibilizando Palestina". En el documento, las asociaciones facilitan algunos ejemplos de cómo introducir los mensajes en favor de Palestina.

'700k', otro pin

Por otro lado, está previsto que el cantautor Víctor Manuel luzca una chapa del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) este sábado durante la gala de los Premios Goya que se celebra en Barcelona, para recordar a los niños de Gaza que han dejado de estudiar por el conflicto. Tal y como han confirmado fuentes de la entidad a Europa Press, UNICEF ha invitado a los actores de las películas nominadas a los Premios Goya, 'La cena' y 'Los domingos' a participar en esta iniciativa aunque por el momento solo Víctor Manuel, que opta al Goya a la Mejor canción original precisamente por 'Y mientras tanto, canto', que suena en 'La cena', había confirmado este viernes.

La chapa tendrá el mensaje '700K', en apoyo a los más de 700.000 niños en Gaza que han visto interrumpida su educación desde que comenzó el conflicto. "Niños y niñas que no pueden volver al cole, que llevan más de dos años sin aprender otra cosa que no sea el lenguaje de las bombas, las matemáticas de contar a familiares o amigos muertos y heridos", explica Unicef.

La organización precisa que desde el inicio del conflicto, el 92% de las escuelas han sido dañadas o destruidas en Gaza y recuerdan que para la infancia, la escuela es "mucho más que solo aprendizaje". "Es protección, rutina y apoyo emocional. Sin ella, aumenta la exposición al trauma y la violencia", zanjan.

La ceremonia de este año estará presentada por el actor Luis Tosar y la cantante Rigoberta Bandini en una cita que movilizará a un millar de profesionales. Más de 60 profesionales entregarán 'cabezones', como Karla Sofía Gascón, que el año pasado no acudió a la gala tras las críticas por tuits pasados de corte racista, pese a que la cinta que protagonizaba, 'Emilia Pérez', estaba nominada a Mejor Película Europea. También entregará premio la futbolista del FC Barcelona Alexia Putellas, dos veces ganadora del Balón de Oro.

Los Reyes no acudirán a la ceremonia, como viene siendo habitual. Sí acudirá, como en años anteriores, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. No estará el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, entre otras autoridades, también acudirán a la gala.