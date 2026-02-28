Los premios del cine español
"El arte crea, los toros matan": dos activistas antitaurinos señalan a Albert Serra en la alfombra roja de los Goya 2026
Dos activistas de la organización en defensa de los derechos de los animales People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) han realizado una protesta antitaurina en la alfombra roja de los Goya durante la llegada del director catalán Albert Serra, presente en la ceremonia de los premios del cine español gracias a su documental sobre la tauromaquia que levantó polémica desde su presentación en el Festival de San Sebastián 2025.
"El arte crea, los toros matan", se podía leer en las pancartas, en español y en inglés, que sujetaban los dos miembros de la asociación. Los activistas han sido desalojados por la seguridad de los Goya. Albert Serra, nominado por partida doble (mejor documental y mejor director) por 'Tardes de soledad', no ha dado la menor importancia a una pequeña protesta antitaurina que ha habido fuera del Centro de Convenciones Internacional de Barcelona. "Ni me he dado cuenta. Pero parece que hay gente que no entiende que yo no hago toros, ni los legislo, yo hago películas", ha dicho a la prensa presente en la alfombra roja.
