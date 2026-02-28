El fenómeno fan toma los Goya: furor por Oliver Laxe, fotos con Amaia y horas de guardia frente al hotel de los nominados

Un centenar de personas de todas las edades se han acercado este sábado a la alfombra roja de los premios Goya para conseguir una foto con sus cineastas y actores favoritos. Todos tenían una entrada, conseguida tras participar en un sorteo oficial de los galardones en Instagram, para poder ver desde lejos la llegada de los invitados al gran evento del cine español. “¿Pero luego no entramos a la gala?”, se pregunta Isabel, en la cola desde las cuatro de la tarde -empezarán a desfilar los nominados a partir de las seis-, que tenía muchas ganas de ver la actuación en directo de Bad Gyal y se lleva una decepción al saber que no disfrutará de la cantante. Ellos solo podrán saludar a los nominados desde la distancia, al menos esta vez, y hacer sus apuestas de cara a los galardones.

“Tengo muchas ganas de ver a Oliver Laxe, su película me ha encantado”, explica María, que se apuntó al sorteo sin mucha esperanza y se lo mandó a otros dos amigos. El director de ‘Sirat’ es uno de los nombres que genera más expectación de cara a esta noche, ya que su película, amada y odiada a partes iguales, está también nominada a dos premios Oscar. “Me gustaría que ‘Sirat’ se llevara algún premio, pero ‘Sorda’ y ‘Romería’ también me han gustado”, añade la fanática del cine, sin tener muy clara su apuesta favorita.

La película ganadora para Maribel es ‘Maspalomas’. “Todos los actores están muy bien y se han atrevido a tocar un tema fuera de lo común”, explica. La acompaña Laura, que fue al cine con sus amigas a ver ‘Los domingos’, y le sorprendió salir de la sala con la sensación de que cada una había “visto películas diferentes, con opiniones muy dispares”. “En mi opinión, la iglesia se metió con una niña muy pequeña. Ella tiene libre elección de lo que quería, pero cuando tienes 17 años, igual no eres tan libre”, reflexiona la joven.

Momentos previos al inicio de la alfombra roja de los Goya / MANU MITRU / EPC

Guardia en el hotel

El otro punto neurálgico del día ha sido el hotel Barcelona Princess, donde muchos de los invitados se visten y maquillan -con la maquilladora Natalia Belda y la marca Saigu Cosmetics al frente- antes del evento. Allí han hecho guardia desde la mañana decenas de fans, la mayoría de ellos jóvenes, para conseguir una foto o un autógrafo a la entrada o la salida de los invitados. “Venimos desde Cornellà. La verdad es que no queremos ver a nadie concreto, solo hemos venido porque sabíamos que se celebraban los Goya aquí y queríamos chafardear”, reconocen Pablo y Cristina.

Con un objetivo mucho más claro han llegado Clara, Marta y Mireia, que llevan desde las 11 de la mañana a las puertas del hotel. Están todavía emocionados porque hace a penas cinco minutos, poco después de las cuatro y media de la tarde, han conseguido una foto con la cantante Amaia, que actuará esta noche en la gala. “Queremos ver a todo el mundo. Somos muy fans del cine”, explican. De hecho, Clara es actriz, Marta estudia producción y organización de eventos -y desea alguna vez llegar a estar detrás de una cita tan grande como los Goya- y Mireia es fotógrafa de eventos. Suelen quedar para disfrutar de este tipo de eventos juntas. “Hace dos semanas fuimos a los Gaudí y conseguimos una foto y un autógrafo de Mario Casas”, explican.

Algunas fans consiguen una foto con Amaia en el hotel Barcelona Princess / MANU MITRU / EPC

Fenómeno fan

A primera hora de la tarde ya han pasado por el hotel otros rostros conocidos como Vicky Luengo, Antonia San Juan, Kira Miró, Salva Reina, Susana Abaitua, Natalia de Molina, Miguel Herrán, Julio Peña, Anna Castillo, Michelle Jenner y Belén Aguilera, entre otros. “Me ha hecho mucha ilusión ver a Miguel Herrán porque soy muy fan de ‘La casa de papel’”, explica una joven.

Noticias relacionadas

“Cuando hemos llegado, sobre las 12 del mediodía, éramos cuatro gatos, pero de repente ha empezado a llegar más gente”, comentan Guiomar, Valeria, Joan y Carla. Estarán haciendo guardia en el hotel hasta que empiece la gala, cuando se irán a verla desde sus casas. “Ayer vi ‘Los domingos’ y me encantaría que se llevara algo Patricia López Arnaiz -nominada a mejor actriz protagonista-”, comenta Valeria. A su lado, Guiomar es una gran fan de Susana Abaitua, nominada en la misma categoría por ‘Un fantasma en la batalla’. Ha podido verla cuando ha llegado al hotel, pero, con las prisas, no ha podido hacerse una foto con ella. “Me ha dicho que luego vendría, así que nos quedaremos aquí esperando. Cruzamos los dedos”.