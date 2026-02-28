Premios del cine
Los premios Goya 2026: estas son las películas de animación nominadas a mejor producción del año
Los Premios Goya 2026 contarán con diversas propuestas de animación, incluyendo cintas que utilizan tecnologías 2D y 3D, y que abordan temas variados como el maltrato y la crisis de pareja
Llega la nueva edición de los premios Goya del cine, consagrados a coronar las mejores producciones y trabajos relacionados con el cine del año, y la animación española sigue marcando hitos con propuestas que atraen tanto a crítica como al público que acude a las salas o las disfruta en la pantalla pequeña, donde el 'streaming' ha creado un circuito muy robusto para consolidar el sector. A continuación te explicamos cuáles son las candidatas al premio para este 2026.
Dirigida por Manuel H. Martín y Amparo Martínez Barco, ‘Bella’ es la emocionante historia basada en la vida real de una mujer que tras décadas de maltratos logró escapar de su infierno y ha levantado una organización de ayuda a otras mujeres que sufrieron violencia de género como ella. La voz de la protagonista es de la actriz Michelle Jenner. Se da el caso de que la sevillana Martínez Barco ya ha ganado otros dos Goya a Mejor Película de animación.
Está dirigida por Alberto Vázquez, que ya obtuvo dos Goyas por las películas de animación ‘Psiconautas, los niños olvidados’ y ‘Unicorn Wars’ y otros dos por sus cortometrajes animados ‘Birdboy’ y ‘Decorado’, que ahora ha trasladado a formato largo cosechando éxitos en distintos festivales. La historia, de animación para adultos, sigue a un ratón con una crisis de pareja y que se ve envuelto en una trama oscura a raíz de la muerte de un amigo en extrañas circunstancias
El director es Adrià García, que ya se hizo con un Goya por su película de animación ‘Nocturna’, traslada a la gran pantalla un libro infantil de Llanos Campos con ilustraciones de Júlia Sardà que sigue las aventuras de un pirata a la busca de un tesoro y su inesperado ayudante, una polizón llamada ‘Chispas’ que es la única que sabe leer en la tripulación. La historia es especialmente personal por su apuesta por la tecnología 2D.
José Corral Lorente es el director de esta película de animación. es la segunda nominación que consigue después de la que logró en otra categoría, la de cortometraje animado, por ‘El Desván’. En su última película retrata dos países muy opuestos, uno aburrido y hundido por la burocracia, que quiere conquistar otro que es un caos pero feliz. El protagonista, un espía del gobierno invasor, pretende desbaratar los planes, con lo que se ve inmerso en un sinfín de aventuras. La película está elaborada con tecnología 3D.
Dirigida por Irene Iborra, relata la historia de una niña que enfrenta junto a su familia el trauma del desahucio de su casa. La película está basada en el libro de Maite Carranza, y en ella la niña inventa un mundo imaginario para que sus hermanos no sufran en la mudanza a un barrio que desconocen y rodeados de incertidumbre y miedo. La película está elaborada con tecnología Stop Motion
