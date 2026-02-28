Los premios del cine español
Antonio Fernández Gabarre, el chaval que vive sin suministro eléctrico en la Cañada Real, Mejor actor revelación en los Goya 2026 por 'Ciudad sin sueño':
Antonio 'Toni' Fernández Gabarre ha recibido este sábado el Premio Goya 2026 a Mejor actor revelación por su papel en la película 'Ciudad sin sueño'. Ha superado a Julio Peña, por 'El cautivo'; Hugo Welzel, por 'Enemigos'; Jan Monter Palau, por 'Estrany riu'; y Mitch, por 'Romería'. Toni le ha dedicado el galardón a su familia de la Cañada Real (Madrid), donde sigue viviendo y lugar en el que desde hace cinco años tienen el suministro eléctrico cortado.
La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España entrega este sábado los Premios Goya, los galardones más importantes que se conceden en el cine español, que celebran su 40 edición, una ceremonia que tiene lugar en en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB).
