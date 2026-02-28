Los premios del cine español
Álvaro Cervantes, Goya a mejor actor de reparto por 'Sorda': "La empatía no se puede basar solo de buenas intenciones"
Los Premios Goya 2026, en directo
El actor Álvaro Cerantes, ganador del Goya a mejor actor de reparto por 'Sorda', ha dedicado a las personas con discapacidad su premio, y ha añadido: "Me han hecho entender que la empatía no se puede basar solo de buenas intenciones, sino de revisar nuestros propios privilegios".
En su discuroso, ha afirmado que Eva Libertad le ha regalado un personaje increíble y la película le ha enseñado muchas cosas como el término capacitismo, que "es un término que define muy bien el mundo en el que vivimos. Un mundo que excluye a las personas con discapacidad".
Vecino del barrio del Poblenou de Barcelona, cercano al recinto del Auditori CCIB, ha agradecido el premio a sus "personas libro" -sus padres, presentes en la gala, y su hermana también nominada-, un término que le enseñó su compañera de reparto Miriam Garlo que define a las personas que mirar cuando se sentía perdida.
