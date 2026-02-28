Albert Serra gana su primer Goya con el documental 'Tardes de soledad': "Retrata un tema que a no todo el mundo le gusta"

'Tardes de soledad', de Albert Serra, Luis Ferrón, Montse Triola y Pedro Palacios, se ha alzado este sábado con el Premio Goya 2026 a la Mejor película documental. Es, además, el primer cabezón en la carrera del cineasta catalán, una de las grandes injusticias de los galardones del cine español ya que tampoco había sido nunca nominado. El también director de 'Pacifiction', 'El cant dels ocells' o 'La muerte de Luis XIV', ha conseguido a lo largo de los años premios Gaudí, César y de la academia de cine europeo, pero todavía no había sido reconocida su obra en unos Goya. El cineasta nacido en Banyoles sí obtuvo la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2024.

En su discurso, Serra ha agradecido "el privilegio" del acceso que tuvo a la hora de rodar esta película sobre el mundo de los toros y ha destacado lo importante y arriesgado de hacer arte "cuando lo político y lo ideológico chocan con lo intimidad" y de "retratar un tema que a no todo el mundo le gusta". El filme retrata, en concreto, la vida íntima y profesional del torero Andrés Roca Rey y muestra en primer plano algunas de sus mejores faenas de una temporada. "Era una posición muy peligrosa", ha sostenido Serra.

Cabe señalar que, antes de la ceremonia, dos activistas de la organización en defensa de los derechos de los animales People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) han realizado una protesta antitaurina en la alfombra roja durante la llegada del director catalán.

En la categoría de Mejor película documental también competían las cintas 'Todos Somos Gaza', Hernán Zin y Yousef Hammash; 'Eloy de la Iglesia. Adicto al cine', de Gaizka Urresti, Julio Díez, Oihana Olea; 'Flores para Antonio', de Alba Flores, Bruna Hernando, Elena Molina e Isaki Lacuesta; y 'The Sleeper. El Caravaggio perdido', de Álvaro Longoria, Francisco Pou, Gerardo Olivares y Ricardo Fernández-Deu.

El cineasta Albert Serra, en la gala de los Goya de Barcelona. / Jordi Cotrina

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España entrega este sábado los Premios Goya, los galardones más importantes que se conceden en el cine español, que celebran su 40 edición, una ceremonia que tiene lugar en en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB).