40 años de los Goya: un palmarés lleno de grandes triunfos, amargas decepciones y todo lo que cabe en medio

El palmarés histórico de los Goya se compone de los talentos individuales y las películas que ganaron, algunos de ellos de forma apabullante, pero las pasadas 39 ediciones de los galardones que entrega la Academia de Cine incluyeron también olvidos sospechosos, omisiones inexplicables y candidaturas mutadas en premio de consolación. A continuación ofrecemos un repaso de lo uno y de lo otro en el que, obviamente, no se consideran ni las obras maestras -’La caza’ (1966), de Carlos Saura, ‘El espíritu de la colmena’ (1973), de Víctor Erice, ‘Arrebato’ (1979), de Iván Zulueta- que precedieron a la Academia ni los artistas mayúsculos -Edgar Neville, Lola Gaos, José Bódalo- que hicieron carrera antes de su fundación.

Carla Simón. / EPC

Gloria para ‘Mar Adentro’, ninguneo para ‘Alcarràs’

Después de la gala del próximo sábado, pase lo que pase en su transcurso, el largometraje más laureado en toda la historia de los Goya seguirá siendo ‘Mar Adentro’, de Alejandro Amenábar, que en 2005 logró un triunfo apabullante no solo porque obtuvo 14 estatuillas sino también porque estuvo a punto de dominar todas las categorías en las que era candidata a premio, 15. También a punto del pleno se quedaron en su día las otras dos películas más recompensadas hasta la fecha: ‘Ay, Carmela’, de Carlos Saura, que en 1991 recibió 13 de los 15 trofeos a los que aspiraba, y ‘La sociedad de la nieve’, de J.A. Bayona, que hace dos años canjeó sus 13 nominaciones por 12 galardones.

El cineasta Albert Serra. / EPC

En todo caso, los anales de los Goya están llenos de títulos que, pese a acumular candidaturas, acabaron cargando con la etiqueta de perdedores. ‘Grupo 7’, de Alberto Rodríguez, llegó a la gala de 2013 con 16 nominaciones que solo resultaron proporcionarle dos premios, los mismos que en 2020 se llevó ‘La trinchera infinita’, dirigida por el trío Garaño-Arregi-Goenaga, pese a aspirar a nada menos que 15. ‘Magical Girl’, de Carlos Vermut, había ganado la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián de 2014 antes de conseguir tan solo uno de los siete Goyas a los que aspiraba -Mejor Actriz Protagonista para Bárbara Lennie-, y ‘Hable con ella’ también obtuvo solo un galardón de siete posibles en la gala de 2003, solo unas semanas antes de ganar el Oscar al Mejor Guion Original. A su director, Pedro Almodóvar, aún le fue peor en 2022 cuando ‘Madres paralelas’ no ganó ninguno de los ocho premios a los que optaba.

El manchego Pedro Almodóvar ha dirigido cuatro largometrajes ganadores del Goya a la Mejor Película. / EPC

Sin embargo, si buscamos los mayores agravios causados por las decisiones de los votantes de la Academia de Cine, pensemos en dos datos: ‘Alcarràs’, de Carla Simón -Oso de Oro en la Berlinale-, no logró ni uno solo de los 11 trofeos a los que aspiraba en la gala de 2023; y ninguno de los siete primeros largometrajes estrenados comercialmente por Albert Serra, aclamados y premiados en todo el mundo, logró sumar siquiera una candidatura en los Goya. Este año, gracias a ‘Tardes de soledad’, el de Banyoles ha puesto fin a ese ninguneo.

Entre Javier Gutiérrez y Javier Cámara se da algo parecido a un empate técnico: seis nominaciones, dos premios. / EPC

Mejor dirección, duelo entre Almodóvar y León de Aranoa

Según la estadística, el cineasta que mejor ha rendido en la categoría de Mejor Dirección es Fernando León de Aranoa, ganador del galardón tres de las cuatro veces que fue nominado a él; Almodóvar también ha obtenido el premio por triplicado pero, dado que ha sido candidato a él en 12 ocasiones, podría decirse que su nivel de efectividad es notablemente menor de no ser porque, por otra parte, el manchego ha dirigido cuatro largometrajes ganadores del Goya a la Mejor Película y el madrileño, en cambio, únicamente dos. Rodrigo Sorogoyen solo ha necesitado ser nominado en dos ocasiones a la Mejor Dirección para llevarse el galardón en dos de ellas, mientras que Amenábar, Fernando Trueba e Isabel Coixet suman su mismo número de victorias pero no de nominaciones: cinco respectivamente en el caso de ellos, seis en el de ella.

El historial de Icíar Bollaín en la categoría es el mismo que el de Alberto Rodríguez, cinco nominaciones y una sola victoria, y la lista de directores nominados al galardón en tres ocasiones pero nunca premiados con él incluye todos estos nombres: Gracia Querejeta, Emilio Martínez Lázaro, Montxo Armendáriz, Benito Zambrano, Agustín Díaz Yanes, Manuel Martín Cuenca y el equipo formado por los citados Garaño y Arregi. Mención especial en este epígrafe merecen José Luis Guerín -cineasta esencial pero nunca candidato en esta categoría- y Pablo Berger, de quien los académicos no consideraron que mereciera este premio en 2013 al tiempo que sí recompensaban su segundo largometraje, ‘Blancanieves’, no solo con el Goya a la Mejor Película sino también con nueve galardones más. Raro.

Verónica Forqué. / EPC

Maura y Forqué, póker de Goyas

De momento, Carmen Maura ha ganado cuatro goyas a partir de seis nominaciones, mientras que Verónica Forqué obtuvo el mismo número de premios pero solo cinco candidaturas; ellas dos son las más reconocidas a lo largo de la historia de los Goya en categorías interpretativas femeninas. Tras ser nominada 14 veces, Penélope Cruz ha logrado tres estatuillas, las mismas que Candela Peña, aspirante en ocho ocasiones, y Emma Suárez, aspirante en siete. Laia Marull también ha ganado tres goyas hasta la fecha, pero ella solo ha necesitado tres candidaturas para ello; lo suyo sí es un pleno. En cambio, las 11 nominaciones de Maribel Verdú solo han resultado en dos galardones, y Victoria Abril únicamente cuenta con uno después de nueve.

La lista de actrices sin Goya es igual de ilustre. Verónica Echegui nunca se llevó el premio por su trabajo frente a la cámara -lo ganó en una ocasión como cortometrajista- pese a ser aspirante a él en cuatro ocasiones, y Ana Belén se quedó a las puertas de ganar el galardón el mismo número de veces antes de recibir el Goya de Honor en 2017. Cuando obtuvo su propia estatuilla honorífica en 2021, por su parte, Ángela Molina ya se había quedado nominada y sin premio en cinco ocasiones, mientras que tanto Concha Velasco como Marisa Paredes fueron homenajeadas con la suya tras sumar dos nominaciones y ninguna victoria. La lista de intérpretes que aún esperan su momento después de tres nominaciones incluye a Najwa Nimri, Inma Cuesta, Loles León, Silvia Abascal y Verónica Sánchez. También a Ángela Cervantes pero, en virtud de la nominación lograda por su trabajo en ‘La furia’, ella podría abandonarla este sábado.

MADRID, 01.02.03.- El actor Javier Bardem muestra su trofeo tras recibir el Goya al Mejor Actor Protagonista por su trabajo en "Los lunes al sol", durante la gala de la XVII edición de los Premios Goya celebrada esta noche en el Palacio Municipal de Congresos del Campo de las Naciones de Madrid. EFE/GUILLEN/MK / GUILLEN / EFE

De la Torre, el más nominado; Bardem, el más premiado

Ningún otro actor español tiene en su haber tantos premios Goya en categorías interpretativas masculinas como Javier Bardem, seis, pero él no es quien más veces ha figurado como candidato en alguna de ellas; sus 11 nominaciones son superadas por las 13 acumuladas hasta la fecha por Eduard Fernández, que cuenta con cuatro premios, y sobre todo por las 15 de Antonio de la Torre, de las que solo dos le proporcionaron galardón. Tanto Juan Diego como Luis Tosar tienen tres goyas, pero el uno llegó a sumar 9 nominaciones y el otro, de momento, ya lleva una más; los personajes de Fernando Fernán Gómez también le proporcionaron tres de esos bustos, pero él además ganó otros dos como guionista y uno más como director. Entre Javier Gutiérrez y Javier Cámara se da algo parecido a un empate técnico: seis nominaciones, dos premios.

Noticias relacionadas

La Academia ha prestado mucha más atención a todos ellos de la que nunca dedicó al gran Agustín González, que falleció tras conseguir cuatro nominaciones y ninguna estatuilla, ni siquiera la honorífica; el no menos grande José Luis López Váquez, en cambio, sí vio reconocida con el Goya de Honor una carrera durante la que nunco estuvo nominado y cuyos grandes hitos, en todo caso, precedieron en el tiempo a la creación de los premios. Tanto Imanol Arias como Sergi López siguen sin tener la estatuilla en su vitrina personal después de aspirar cuatro veces a ella, mientras que los excepcionales actores de reparto José Luis Gómez y Luis Callejo, que tampoco la han obtenido aún, han sido candidatos tres veces cada uno. A Gómez, que en unas semanas cumple los 86, lleva años tocándole el Goya de Honor.