El Govern destina 522 millones de euros a Cultura, un 28% más que en 2023

Lejos aún del mantra del 2% que año tras año se fija como objetivo y, también año tras año, acaba quedando en nada, el Govern de Salvador Illa ha aprobado este viernes unos presupuestos de 2026 que contemplan una partida de 522 millones de euros para el departamento de Cultura. Una mejora significativa respecto a los números de 2023, cuando la partida aprobada fue de 406 millones, pero que representan poco más del 1% del total de las cuentas. En marzo de 2024, la entonces consellera Natàlia Garriga anunció un ambicioso incremento presupuestario que, con 566 millones de euros, situaba la cultura en el 1,7% del presupuesto total, aunque las cuentas no superaron el trámite parlamentario y acabaron prorrogadas.

Ahora, el ejecutivo catalán ha presentado unos presupuestos para cultura que mejoran en 116 millones y un 28% el presupuesto de 2023 y prácticamente duplican el montante de hace una década, aunque el incremento general, cercano al 23%, mantiene el porcentaje destinado a cultura en un 1,06%.

Entre las prioridades, 66 millones de euros para el desarrollo de proyectos de La Foneria y el Catalunya Media City; 51 millones en ayudas para la construcción y rehabilitación de equipamientos culturales hasta el 2029; y 45 millones para reforzar las clases de catalán en adultos a través del Consorci per a la Normalització Lingüística.

También se destinarán 50,9 millones de euros para reforzar la actividad de la Agència Catalana del Patrimoni y se incrementan las aportaciones al ICEC y al Institut Ramon Llull para promover la cultura catalana en el exterior y rehabilitación de la Casa de las Letras, en total 7 millones de euros hasta 2028.

Otros puntos de interés sin partida específica asociada son el desarrollo del proyecto para la implantación de un Hub Digital, del Audiovisual y el Videojuego; las ampliaciones y mejoras en equipamientos como MNAC, MACBA, Mercat de les Flors, Biblioteca de Catalunya, Arxiu Nacional y Filmoteca; el impulso a la creación y las empresas culturales; la ley de derechos culturales de la ciudadanía; y los proyectos digitales de promoción y puesta en funcionamiento del Consorcio del Patrimonio Romano de Tarraco.