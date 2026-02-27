Premios Goya 2026, en directo: última hora de los nominados, favoritos y los preparativos de la gala en Barcelona

En Directo
El cine español celebra este sábado, 28 de febrero, su gran fiesta del cine español en Barcelona, que acogerá 25 años después la gala de los Premios Goya. La edición de este año tiene como favoritas --por número de nominaciones-- a 'Los Domingos', con trece nominaciones, y a 'Sirat', con once nominaciones.
Leticia Blanco
2025, el mejor año del cine español
"Ha sido uno de los años más brillantes en cantidad y calidad. No hemos tenido ningún problema para conseguir nominar cinco películas magníficas, pero podríamos haber nominado otras diez más, probablemente. Sí, creo que es el mejor año del cine español", afirma el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite
"El cine catalán siempre ha sido un cine diferenciado. Barcelona ha sido una plaza fundamental en la historia del cine español", explica en esta entrevista dode habla de los abusos en el cine, la escasa presencia femenina en el palmarés y hasta de 'Torrente'.
