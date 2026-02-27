Premios Goya 2026, en directo: última hora de los nominados, favoritos y los preparativos de la gala en Barcelona

El cine español celebra este sábado, 28 de febrero, su gran fiesta del cine español en Barcelona, que acogerá 25 años después la gala de los Premios Goya. La edición de este año tiene como favoritas --por número de nominaciones-- a 'Los Domingos', con trece nominaciones, y a 'Sirat', con once nominaciones.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de los Premios Goya 2026