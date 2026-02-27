Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Peste porcinaJulio IglesiasCuadro Champions 2026MonarquíaPremios Goya 2026Hermanos TorresBarcelonaMetanfetaminaGuerra Pakistán - AfganistánChemsexLove of LesbianEncuesta Castilla y León
instagramlinkedin

En Directo

Cine

Premios Goya 2026, en directo: última hora de los nominados, favoritos y los preparativos de la gala en Barcelona

La actriz Susan Sarandon fotografiada en Barcelona el día previo a la gala de los Goya donde recogerá el Goya Internacional por su trayectoria profesional.

La actriz Susan Sarandon fotografiada en Barcelona el día previo a la gala de los Goya donde recogerá el Goya Internacional por su trayectoria profesional. / Jordi Cotrina / EPC

Leticia Blanco

Leticia Blanco

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El cine español celebra este sábado, 28 de febrero, su gran fiesta del cine español en Barcelona, que acogerá 25 años después la gala de los Premios Goya. La edición de este año tiene como favoritas --por número de nominaciones-- a 'Los Domingos', con trece nominaciones, y a 'Sirat', con once nominaciones.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de los Premios Goya 2026

Actualizar

TEMAS

  1. Sam Heughan y Caitriona Balfe, ante el final de 'Outlander': 'Jamie y Claire estarán con nosotros para siempre
  2. La baronesa Carmen Thyssen quiere un director catalán para su museo de Barcelona y que el 'Mata Mua' de Gauguin esté en la inauguración
  3. Lo mejor y lo peor de la alfombra roja de 40 años de Premios Goya: de Penélope Cruz hasta Ana Belén hasta Belén Rueda y Milena Smit
  4. Crítica de 'Los Bridgerton (temporada 4, parte 2)': lo que el mundo necesita ahora es amor
  5. Juliette Binoche: 'Los artistas no estamos aquí para dar opiniones, sino para cambiar el mundo
  6. Álvaro Morte: 'Antes de hacer de Adolfo Suárez no era consciente de lo frágil que fue la democracia
  7. László Krasznahorkai, Nobel de Literatura: 'Las cosas nunca han ido bien, ni siquiera cuando vivíamos en las cavernas
  8. Winona Ryder, fichaje estrella de la tercera temporada de 'Miércoles' en Netflix

Bryan Adams recalará este año en siete ciudades españolas con la gira 'Roll With The Punches 2026'

Premios Goya 2026, en directo: última hora de los nominados, favoritos y los preparativos de la gala en Barcelona

Premios Goya 2026, en directo: última hora de los nominados, favoritos y los preparativos de la gala en Barcelona

Salon del Comic 2026

'Todos somos Gaza', el documental nominado al Goya que registra los 710 días de horror de la ofensiva israelí

Tintín aterriza por primera vez en Barcelona: un avión dedicado al personaje de Hergé visita El Prat esta semana

Julio Iglesias, ¿y ahora qué hacemos?

Julio Iglesias, ¿y ahora qué hacemos?

Salvador Illa recibe a los Premios Goya en la Generalitat de Catalunya

Los Goya, el reflejo de una desigualdad estructural: 90 nominadas versus 146 nominados

Los Goya, el reflejo de una desigualdad estructural: 90 nominadas versus 146 nominados